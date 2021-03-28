菲律賓國防部長說，再次勸告在南海爭議海域的大陸船隻離開菲律賓所屬的島礁，他們會派出空軍的支援飛機前往驅離。

路透社報導，菲律賓巴拉望島以西約440公里的牛軛礁(Whitsun Reef)，屬於菲律賓經濟海域內，目前有200多艘中國大陸籍的船隻泊於旁邊，理由是「避風」，馬尼拉不相信這個解釋，認為這些船隻是由海上民兵操縱的。

菲律賓表示，將派出輕型軍用機驅離大陸船隻。(圖/美國空軍)

這些船隻在牛軛礁附近已一星期，菲律賓國防部長洛倫扎納（Delfin Lorenzana）在星期六晚間，對此事發表一份聲明中說「軍方將進行主權巡邏，以保護菲律賓的海上資源與漁民安全，同時也會動用空中和海上力量來保衛主權。」

他在提到會派出軍用飛機在空中巡邏與威勢，也就是A-29超級大嘴鳥式(Super tucano)輕型攻擊機，A-29為渦輕螺旋槳飛機，雙人座，有很長的滯空時間，翼下也可攜帶武裝。同類似的輕型武裝飛機在反恐戰爭後愈來愈受到重視，有操作成本低、滯空時間長、人員培訓容易的優點。菲律賓是在2020年9月時收到第1批4架的A-29。

對此，大陸駐馬尼拉大使館沒有立即回應，仍然強調這些船隻是為了避風，船上沒有民兵，更無武裝。

南中國海是東南亞最爭議的海域，周邊國家多達6個，包括汶萊、馬來西亞、菲律賓、台灣、中國大陸和越南，都有互相重疊的領土主張，同時南中國海也是相當繁忙的水域，每年至少有3.4兆美元的貿易量經過南中國海。

(中時新聞網)