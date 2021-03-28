手機是行動金融服務的重要平台，金融業拓展手機商機近日出現一波波新創作法，如CRIF中華徵信所與中華電信合作首度推「電信信用計分卡」，運用中小企業繳交電話費記錄作為銀行融資的參考。台新Richart推出「一口貸」，與全家便利商店的快速接單系統「好賣+」攜手合作，透過Richart App申辦，檢附營運資料即可作為借款財力證明。普匯金融科技董事長姚木川表示，手機要在移動金融服務確定地位，需要作到全程無人化，包括克服實名認證身份驗證、複雜高難度徵信等挑戰。

目前已與上海商銀、凱基銀行合作的普匯金融科技，首創台灣「AI風控審核無人化融資系統」，姚木川指出，創新開發的貸款平台含有高端科技，全程無人為干擾，強項是「一支手機完成借貸」，完全替代人工審核的傳統流程，因此大打「快速三小時內核貸，最快一小時放款」的宣傳。然而，他提醒，借款人也必須了解，未來若有違約發生，手機留下的任何往來資料都能作為訴訟的佐證。

普匯金融科技提供的小額貸款，偏向「自我學習」、「生活需求」，只要年滿20歲在學之學生，透過身分證/健保卡，以及學生證，即符合申請資格可進行借貸。CRIF中華徵信所和中華電信合作的電信信用計分卡，和台新Richart一口貸，則是鎖定中小企業族群的信貸商品。

CRIF中華徵信所指出，台灣超過九成的公司市話資料，在中華電信的大數據資料庫中，導入國際技術首創台灣版的電信信用評分模型，可得出電信計分「Telco Score」300～999分的信用風險數字，將可為銀行提供全新徵信服務，提供進行授信貸款決策的標準依據。

CRIF中華徵信所總經理郭曉薇指出，運用電信費付款歷史、電信營運表現及還款紀錄等資訊，可以補齊企業的財務資訊不足問題，尤其能降低中小型業者的申貸門檻；銀行端則可藉此擴大業務範圍，突破潛在客群的全新發掘。

台新銀行數位金融處資深副總經理包國儀表示，與全家便利商店的快速接單系統「好賣+」攜手合作，提供數位微型貸款產品「一口貸」，申辦管道是透過台新Richart App，為社群平台提供簡化的申貸過程，亦擴大財力證明的認定範圍，讓更多網路賣家，有更大的彈性和自主權。

台新銀行指出，信用貸款一段式（本利攤還型），貸款金額台幣3萬元，貸款期間1年，貸款為固定年利率13.99％，各項相關費用總金額台幣299元，加計之後的總費用年百分率約為15.87％。

(工商 )