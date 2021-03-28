世衛組織(WHO)針對到大陸武漢進行新冠病毒源頭調查報告表示，已經完成調查報，但需要在得到成員國考慮和討論後（consideration and discussion）才能發表。世衛組織官員強調，該項調查並非獨立調查，而是世衛組織與中國的合作專案。

《美國之音》報導，世衛組織新聞發佈會上，新冠病毒源頭調查組成員丹麥科學家恩巴雷克(Peter Ben Embarek)說，報告正進入定稿階段，所有專家都要同意全部內容，同時還要完成中英兩種語言版本，由於要在兩個不同的時區以兩種語言工作，因此是個很緩慢、很複雜的過程。

世衛組織突發衛生事件專案執行主任麥克．萊恩（Michael Ryan）強調，世衛組織赴中國調查病毒源頭活動是與中國的合作活動。報告將作為任務報告與成員國分享，供他們考慮和討論。他強調，這項活動不是一項對錯誤進行的獨立調查，因為世衛組織無權對一個成員國進行這樣的調查。

報導說，中國以搶先向外國使節通報的方式，率先發佈對新冠病毒溯源的結論性意見，認為病毒經過動物傳播的途徑和冷鏈食品傳播的假設可能性最大，而「實驗室洩露的可能性最小」。此一結論符合中國政府的立場。

前美國疾病預防與控制中心(CDC)主任雷德菲爾德(Robert Redfield)仍相信病毒是在實驗室製造並外洩，但並不一定是有意為之。他說，這是他的觀點，他如今已經是沒有官職的平民了，有權持有這樣的觀點。

但是美國首席傳染病專家弗契(Anthony Fauci)表示，多數公共衛生保健專家並不持同樣想法，他們解釋稱，病毒當時在中國的流傳時間即使沒有一個月，也有幾個星期了，然後才在臨床上被發現，這讓病毒有充分的時間適應人類。

但是根據《紐約客》勞倫斯．萊特（Lawrence Wright）所撰寫6萬字的《美國疫情紀事》，作為川普政府美國疾控中心主任的雷德菲爾德對中國情況的瞭解可能更加清楚。他在中國疫情爆發之初就跟中國疾控中心主任高福有過密切聯繫，2020年1月3日高福告訴他，沒有證據表明這種病毒會人傳與人。當時的理論是，每一個案例都來自野味菜市場的動物。

不過當雷德菲爾德看到中國27個病例的報告後，懷疑其中同一家庭的病例是人傳人，便建議組團訪問武漢，但一直未獲批准，在數天後與高福談話時，高福一開始就哭了，他說：「我們怕是太晚了」。

該文指出，雷德菲爾德相信，如果美國疾控中心的專家團隊能夠在1月初訪問中國，就會瞭解到世界面臨的是什麼。雖然在雷德菲爾德與高福交談中仍不清楚武漢病毒實驗室的冠狀病毒研究情況，也不清楚他對CNN說的話有多少是從他跟中國同行的交談中得出的結論，但可以確定的是，中國政府大約在2020年1月底、2月初派解放軍接管了武漢病毒研究所。

(中時新聞網)