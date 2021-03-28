台帛旅遊泡泡將於4月1日啟動，帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）28日下午率先帶團抵台訪問。（陳麒全攝）

帛琉總統惠恕仁訪台。(圖／擷自Surangel Whipps Jr臉書)

帛琉總統惠恕仁今天下午4時抵台，隨行的除我國駐帛琉大使周民淦外，還有美國駐帛琉大使亨尼西尼蘭（John Hennessey-Niland），他對台灣相當友好，不僅支持「台北法案」，並曾公開表示，美國駐外代表有職責對中國惡意行徑作出反擊。

帛琉是台灣邦交國，過去美國駐在當地的大使也對台灣友好，2018年3月蔡英文訪問帛琉，在當地舉行的國宴，美國駐帛琉大使也都會參加。

此次隨惠恕仁來台的亨尼西尼蘭是前美國總統川普在2019年9月30日提名擔任美國駐帛琉大使，當時他在外交委員會召開的聽證會中就表示，帛琉是個具戰略性地方，也是美國理念及價值的堡壘，卻不幸成為中國霸凌受害者。

他肯定帛琉繼續承認台灣，並且認為美國駐外代表有義務和任對中國惡意行徑作出反擊，在適當時公開批評如此不當行為，並支持基於規則的國際秩序。

對於當時美國國會推動的「台北法案」，亨尼西尼蘭也表示，若該法案能通過並成為美國法律，將會對於支持像帛琉等國家有非常重要貢獻。他並強調，台灣是美國及太平洋地區重要夥伴，美台能做更多來協助太平洋島國。

(中時 )