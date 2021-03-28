賽前吞下2連敗的富邦悍將，今天繼續作客天母棒球場，富邦把握住味全龍將徐若熙換下去後的機會，先靠著高國麟2分炮追平，8局上王正棠再從廖任磊手中敲出致勝3分彈，終場以5比2逆轉，避免遭到橫掃。

面對一軍新同學味全龍，富邦前2戰都吞下敗仗，今天碰上龍隊「怪物新人」徐若熙，前5局吞下10次三振，僅敲出2安，陷入0比2落後。

但在徐若熙用球數限制達到後，富邦把握換投機會，6局上高國麟從前隊友羅華韋手中敲出左外野2分炮追平，8局上王正棠掌握著廖任磊失投球，一棒逆轉戰局。

富邦靠著王正棠一棒致勝，免於讓龍隊橫掃，抱病督軍的總教練洪一中賽後也直呼：「贏球有輕鬆一點了！」而這也是王正棠繼2019年後再度拿下單場MVP，他說：「感謝教練團給我機會讓我上場，因為在之前開轟後我的狀況就不是很好，那球是對手失投直球，剛好就有掌握住。」

今天富邦打線前段完全受制於徐若熙，在他先發的4.2局中僅有申皓瑋及王正棠敲安，賽後談到徐若熙，洪總直言：「他還是強！讓我們一點辦法都沒有，他球速快，假如他的變化球再準的話真的是不好對決。」不過他認為，身為一位職業球員，不能因為投手球速快就沒輒，必須要更認真研究才是。

富邦悍將王正棠8局上狙擊廖任磊，敲出致勝3分炮。（陳怡誠攝）

富邦悍將王正棠8局上狙擊廖任磊，敲出致勝3分炮，回本壘後與隊友擊掌。（陳怡誠攝）

(中時 )