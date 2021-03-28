台灣海洋紀錄片《男人與他的海》由黑糖導演黃嘉俊費時3年、耗資千萬籌拍，28日攜手台達電子文教基金會聯合舉辦公益首映會，現場特別以高規格的台達8K投影機投放，導演黃嘉俊看得如癡如醉，而在松菸誠品表演廳外，也舉辦了小型展覽，透過具打卡、互動性的圖像說明與淺顯易懂的文字，讓更多人瞭解海洋議題的重要性。

導演黃嘉俊和被攝者海洋文學作家廖鴻基、水下鯨豚攝影師金磊，皆盛裝出席活動，和觀眾分享鏡頭外的故事及海洋保育上的想法。導演黃嘉俊表示：「今天很開心能和台達一同舉辦公益首映會，很早之前就知道他們相當關注海洋議題，希望藉由這次的合作，能讓更多人知道《男人與他的海》，以及更了解大家所生存的地球現狀。」透過海洋文學作品而廣為人知的廖鴻基老師也說：「在台灣，文學作品還是比較小眾，這次用電影的形式傳遞海洋議題，勢必能引起更多關注！」因疫情影響近期無法出國拍攝鯨豚的金磊，反而樂觀地說：「這樣就能和大家一起跑映後宣傳了！」

該片於2019年發起群眾募資，引起廣大迴響。募資計畫中「一萬名海洋之子」計畫更是一啟動，名額瞬間被秒殺，短短3天累積超過1萬5000個報名人次。導演黃嘉俊遺憾地説：「我們將停止接受報名，之後將經過審核，在進行放映場地和時間場次的規劃協調後，讓最需要的學子們先行觀影。」《男人與他的海》將於4月1日上映

(中時 )