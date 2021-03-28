台北股市近期受到美國科技股弱勢影響，指數始終無法更上一層樓，當然另外台股的權王台積電近期走勢也相對疲弱，股價還一度跌破之前低點587，所幸最近二哥鴻海跳了出來，使得指數可以維持不墜，周四又在美股大跌過程當中，手機晶片一哥聯發科當了大盤急先鋒，帶量突破近期反彈高點925元，大有往千元關卡邁進的氣勢，這是台股可以維持在萬六之上的原因。

也就是說，類股還在有效的輪動當中，畢竟資金會去找尋最有利的標的，就好比台積電殖利率不到2%的情況下股價弱勢，但股息殖利率高達8%的中華汽車就可以連拉兩支漲停板，所以選對標的，仍然有機會在大盤整理過程當中獲利。

目前美股也是出現震盪整理，重點觀察最弱勢的Nasdaq是否能站穩13000點整數關卡，其實台股應不至於大跌，至少在季線約在15660點附近就具備支撐，也許還需要一些時間消化賣壓及整理，但所謂盤整出飆股，其實大家可以發現最近上櫃生醫指數已經悄悄地創了波段新高，在3/25已經來到178.46的高點，尤其在生技股從去年7月見高點修正整理以來，已經整理了大半年，所以基本上只要資金一點火或有題材性，股價就很容易飆漲。

本波生技股上漲主軸有幾檔個股，其中高端疫苗是受惠之前政府買不到國外疫苗，轉而向高端訂購所致，股價大漲150%以上；再來就是細胞療法的長聖，股價上櫃之後從不到200飆高到454；另外潤泰集團的泰福ky因TX05三期臨床試驗解盲成功，股價幾乎大漲2倍，從以上可以說明生技股真的已經蟄伏許久，那麼接下來就要留意還有哪些生技股有機會接棒演出。

若講到新藥，那不得不提逸達已經得到前列腺癌新藥的授權金，從美國加上歐洲和大陸，授權金高達4億美元，當初合一新藥授權金4.9億美元，股價飆翻天，而逸達股本只有合一的1/3，是不是很具有想像空間。

另外同為潤泰集團的浩鼎，之前因為法院裁決內線交易案無罪，股價從113元先漲到163元，目前進行中段整理，但重頭戲是OBI-822乳癌新藥捲土重來，有機會獲得授權，再加上OBI-858新型肉毒桿菌試劑和OBI-888胰臟癌新藥的進度都不慢，相信假以時日，浩鼎也許有機會回到昔日曾經高價時榮光時刻。另外醣聯的抗癌抗體新藥GNX-102取得美國FDA人體臨床試驗核准，預計今年將於美、台兩地展開第一期臨床試驗收案，醣聯股價仍在低檔，可以等後其發酵時刻。

（本文作者為摩爾投顧分析師張嘉軒）

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(中時新聞網)