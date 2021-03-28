交通部觀光局馬祖國家風景區管理處今（28日）舉行「南竿環境教育學堂」環境教育設施場所揭牌儀式。（馬管處提供）

交通部觀光局馬祖國家風景區管理處今（28日）舉行「南竿環境教育學堂」環境教育設施場所揭牌儀式。馬管處長方正光說，連江縣是全國唯一未成立環境教育場域的縣市，學堂啟用代表著國家風景區推動環境教育的政策，完成最後一塊拼圖。

揭牌儀式由連江縣長劉增應、方正光共同主持，邀請環保署環境保護人員訓練所專門委員楊秀玲、大葉大學環境教育中心教授徐歷鵬、連江縣副縣長王忠銘、議長張永江、環境資源局長張壽華共同出席。

劉增應致詞時表示，連江縣是全國第六座國家級風景區，2020年度觀光客人數已突破歷年新高達22.5萬人次，就環境承載力而言旅遊所造成的衝擊極高，所以遊客做好環保工作，對於維護優良環境有相當大的幫助，將旅遊結合環境教育，寓教於樂，必然立竿見影，可以發揮很好的效果。

方正光指出，為推動環境教育，馬管處於2018年開始申請場域認證，並在大葉大學環境教育中心輔導下，以馬祖傳統建築及戰地坑道文化為基礎建立環境教育教案，推廣環境保育概念。

歷經2年多的努力，終於在2020年12月21日正式通過行政院環境保護署「環境教育設施場所認證」，成為連江縣第1處環境教育設施場所，為環境教育學習注入新活力。

值得一提，活動結合行政院向海致敬政策，當日下午於南竿珠螺沙灘辦理春季聯合淨灘活動，透過淨灘之探究活動，反思保護美麗海岸環境的重要性，讓民眾從體驗中瞭解目前的環境議題，了解海洋垃圾對環境的破壞，並進而從生活中實踐綠色生活，共同努力回歸自然的美好。

透過環境教育的推廣，導引更多的國人共同關懷這塊土地，讓遊客在態度上做出符合環境倫理與友善環境的態度，最終使環境教育得以永續發展，並提升馬祖地區的旅遊品質。

馬管處指出，為廣傳環境教育解說課程，未來將透過馬管處官網及臉書社群網路傳播，並定期舉辦環境教育課程，推動地質解說教育、動植物生態保育等課程，期與在地社區、旅行業者連結，共同招募志工，一起參與環境教育解說及環境設施維護，建立社區歷史文化。

「南竿環境教育學堂」承接環境教育任務，為馬祖打造出寓教於樂的好去處，推動低碳永續的生活理念，並帶給遊客及在地居民更豐富的生活體驗及環保理念傳遞。藉由推廣環境教育，串連生態旅遊產業，並藉由大眾參與淨灘活動，扎根海洋環境意識，讓馬祖成為旅客心目中最佳的旅遊目的地，讓旅遊與環保生活無所不在。

希冀透過寓教於樂方式讓民眾體驗環境教育多元的樂趣，期盼未來與在地業者及社區、學校等多元體系共同推動環境教育，讓環境教育的種子向下紮根，攜手打造一個幸福健康永續的生活環境。

(中時 )