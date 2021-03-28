聯想第二代電競手機Legion Phone系列的新品發表會時程，在官方粉絲團的揭露下，確定將於4月8日登場。發表會預告海報以「雙扇風暴，八指超神」標語，及冰天雪地背影喻示此代機款將以更高散熱效能現身，首登場的將是Legion Phone 2 Pro。

今年度的電競手機新品戰，由努比亞率先於3月初端出新品紅魔6／6 Pro系列後，華碩的第四代ROG Phone 5系列三新機也隨後登場，緊接著的小米生態鏈旗下黑鯊科技，亦甫於3月23日發表新一代黑鯊4／4 Pro後，壓軸的聯想Legion Phone 2系列也確定於4月上旬現身。

上述已發表的各家新一代電競手機中，除了以親民價格帶為主的黑鯊4，配置的為採用台積電七奈米製程的高通Snapdragon 870 5G行動處理器，其它機款皆配置了高通最新的Snapdragon 888 5G行動處理器。此外，各家針對畫面刷新率、散熱及效能亦皆有明顯提升，尤在目前5G手機滲透率正快速成長之際，預期將為今年的電競手機市場注入可期的升級換機潮。

聯想去年出的首款電競手機Legion Phone Duel，以不同於市場上既有機款的橫式ATA中置架構、具90W快充功能的雙電池組，雙X軸線性馬達等差異化設計的策略搶進電競手遊市場，今年的Legion Phone 2／2 Pro，預期也將延續ATA中置架構及雙電池組的配置，兩款機型並分別支援45W及65W快充功能，同時透過雙埠充電模式，最高將支援到90W及130W的快充。

此外，聯想採用內建雙風扇的散熱解決方案，也被視為是目前電競手機中首見。其它進一步的規格，則仍俟聯想正式端出新品後確認。

業界並預估，今年整體電競手機市場各家新品全都納入5G規格後，將較前兩、三個年度有更強勁的成長幅度，甚至有機會一舉突破兩百萬支大關，進一步擴大市場規模，預期也將使得今年的電競手機市場競爭更為激烈。

(工商 )