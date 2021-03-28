美國經濟健康加以避險需求推升，美元近兩周漲勢勢如破竹，市場甚至已上看後續會到2020年11月初的高點94。台幣對美元同期間快速回跌到28.602元，過去一周來累計貶值1.39角或0.49％，周線連二貶，近成主要亞幣中的最弱勢，今年初以來的升值幅度都吐回去。

然而，台幣匯率再弱勢，仍不及亞太匯市中的最弱貨幣日圓，近兩周貶破今年低點價位109.3，外銀交易室預估，趨勢上十分可能指向110，往下的價位則會看到去年疫情爆發前後的111～112區間，日圓對美元不僅今年來沒見升幅，連去年疫情以來的升幅都消失了。

外銀財富管理分析，這一波的美元衝刺，需要等到美元衝關年線遇阻，短線才有回穩的機會。相對上，也可作為其它貨幣走貶暫歇的參考點。

澳幣為國人持有的五大外幣之一，在2月24日創下逼近1美元對0.8澳幣的3年新高後，就一路走低。渣打財富管理分析，相較於其他貨幣，澳幣對美元尚未跌破2月低點0.756的支撐，倘若支撐有守，預期在0.7370～0.7415區間會有強勁支撐，屆時也將吸引買盤進場布局，尤其對於2021年抱持正面風險情緒的投資人。

至於澳幣對美元的匯價，渣打評估，近期可能走低，目前阻力在0.7850。

富蘭克林投顧指出，近期國際情勢推升了美元避險買盤，美元猛烈攻勢近期料將延續，站穩年線92.7附近價位後，可望進一步上攻93整數關卡，甚至上看去年11月初高點94。美元漲勢強勁下，使得已盤旋在109附近價位許久的日圓，26日加大貶速至109.65，跨過今年低點價位109.3，看來指向110已成必然，下一個價位區間是111～112，是去年疫情爆發前後的價位，又回到原點。

(工商 )