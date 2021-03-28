這起驚悚命案，發生在非洲肯亞，日前一名女子在大街上與男友發生爭執，下一秒暴怒女子竟持刀刺殺男友，兩名勸架的路人也受到波及，慘遭女子刺傷，恐怖的是女子犯下兇案後，竟低頭吸吮三人鮮血。

本月24日晚間，肯亞首都奈洛比的街頭驚傳血案，女子瑪格麗特（Margaret Wambui Wangari）不知為何與男友爭吵，突然拿菜刀砍殺男友，此舉嚇壞旁邊的路人，其中兩名男子上前阻止，試圖想要拯救瑪格麗特的男友，結果也被菜刀砍傷。

命案現場血流滿地，這時瑪格麗特突然低頭，開始吸吮這三人的鮮血，圍觀民眾見狀驚呆，紛紛撿起石頭朝瑪格麗特丟去，並大喊「妳這吸血鬼」！警方獲報到現場，從憤怒民眾群中，救出瑪格麗特，並將其他三人送醫，瑪格麗特男友因為傷重不治，另外兩名無辜男子仍在搶救中。

根據當地警方表示，當瑪格麗特從另一人身上拔出菜刀，並刺傷其中一名受害者的耳朵之前，有三名男子正在與瑪格麗特爭鬥，最後出動許多名警方，才將瑪格麗特從爆怒的群眾手中救出來。至於命案發生詳細狀況，有待警方調查。

(中時新聞網)