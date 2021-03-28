加州洛杉磯於27日發起示威遊行，抗議對於亞裔的仇恨犯罪。（美聯社）

加州洛杉磯亞裔包括日本、菲律賓等民眾，發起遊行抗議仇恨亞裔犯罪。（美聯社）

加州洛杉磯亞裔人士27日發起遊行，呼籲停止仇視亞裔。 （美聯社）

芝加哥中國城亞裔人士發起示威，抗議對亞裔的歧視犯罪。（美聯社）

27日在芝加哥的反亞裔歧視遊行，其中有韓國國旗。（美聯社）

美國仇恨亞裔的歧視犯罪，近日掀起一波高峰，亞裔老太太在路邊被隨機推倒死亡，超市的亞裔消費者結帳完畢踏出大門隨即被搶劫，嚇得住在加州的亞裔高齡人口不敢出門，日常生活用品均有賴身強力壯的子女代為採購補充。

由於美國新冠肺炎疫情已造成3千萬人確診，54萬人不幸病故，現在造成美國亞裔人士面臨前所未有的恐懼處境，亦即隨機的仇恨歧視犯罪。

有住在加州的台裔人士告訴《中時新聞網》小編，現在加州仇恨亞裔的歧視暴力犯罪猖狂，讓他們根本不敢出門，有些銀髮族長者走在路上，被犯罪者隨機推倒在路邊而死亡，有亞裔在超市購物結帳出大門後隨即被搶劫一空。

而令亞裔人士恐懼的是，報警根本沒有用，如果被搶劫的金額在一千美元以下，警察根本不會來。因為連警察經費預算都被刪減，還需要上街募款支持警察。

另根據《紐約時報中文網》報導，這種仇恨犯罪已經達到十幾年來的高峰，即使亞裔受過最好的教育，擠身菁英階層，也無濟於事。2020年紐約市的仇恨亞裔犯罪，比2019年多了800％。亞特蘭大的按摩店，上周二才發生槍殺案件，8名死亡者中有6名是亞裔女性。

近日，美國亞裔人士為了自保，發起「停止仇恨亞裔」(StopAsianHate)活動，即使有些亞裔平常是處於競爭對立面，但此時面對仇恨與歧視，也放下彼此的矛盾而尋求團結自保，否則，難以保證不會變成下一個攻擊的目標。

(中時新聞網)