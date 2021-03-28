彰化市八卦山紅毛井早年曾是許多在地居民的民生飲用水源，2015年因被驗出大腸桿菌超標，專責管理的彰化藝術館禁止民眾取水作飲用水，但增設洗衣道、打造小水塘供婦女取水洗衣。（謝瓊雲攝）

彰化市八卦山紅毛井早年曾是許多在地居民的民生飲用水源，2015年因被驗出大腸桿菌超標，專責管理的彰化藝術館禁止民眾取水作飲用水，但增設洗衣道、打造小水塘供婦女取水洗衣。（謝瓊雲攝）

彰化市八卦山紅毛井已有數百年歷史，被列入彰化縣歷史古蹟，古井與中山里福德祠並存，水井旁有處手壓井幫浦，因安全與衛生因素已加蓋，加裝抽水馬達與水塔儲水。（謝瓊雲攝）

彰化市八卦山紅毛井早年曾是許多在地居民的民生飲用水源，2015年因被驗出大腸桿菌超標，專責管理的彰化藝術館禁止民眾取水作飲用水，但增設洗衣道、打造小水塘供婦女取水洗衣。（謝瓊雲攝）

水情告急，但彰化市有數百年歷史的紅毛井、與社頭鄉清水岩寺的甘露井，都位於八卦山麓，仍不斷湧出，附近居民經常來此取水使用、飲用，對比中部即將實施供五停二、分區限水的地區，宛如兩個世界。

全台嚴重乾旱，春雨不如預期，中南部水情持續緊繃，苗栗、台中自4月6日起啟動分區限水，連帶彰化市、和美鎮部分地區也受影響，不少焦慮的民眾已開始爭相搶購儲水桶儲水備戰。

八卦山紅毛井就位在彰化市公會堂後方、彰化藝術館旁，已列為彰化縣歷史古蹟，歸彰化藝術館維護管理；水井相傳是荷蘭人所鑿，古井約一個成人身高，深未及2米，台灣文學之父賴和還曾經為紅毛井寫詩。

早年紅毛井是常民日常取水用水處，晨昏時刻還有婆婆媽媽會在水井打水洗衣，現今也仍有在地中山里、鄰近的永福里婦人相偕來洗衣，當年彰化藝術館進行整修時，乾脆貼心增設洗衣道、打造小水塘，並加裝水塔、接上水管，方便直接打開水龍頭即可取水。

彰化藝術館館長唐振添表示，紅毛井井內不斷有水湧出，過去因水質甘美，常有人取水泡茶，2015年曾被驗出大腸桿菌數過高，因此貼出告示禁止市民飲用井水，並為井加蓋並加裝抽水馬達，將井水抽出供民眾洗衣用，即使久旱未雨，還是能抽到水。

社頭鄉清水岩寺的甘露泉，則是寺方接水管引八卦山地下伏流水至井中，引水設井形成源源不絕的天然湧泉；日據時期還與北投長壽泉、台東美人並列台灣三大名泉。

甘露泉平日就有民眾取水泡茶，水質甘甜，每到端午節更成為最熱門的午時水，雖然近日久旱不雨，甘露泉水量略微減少，但水質不受影響，連鄰近鄉鎮民眾也專程驅車載水桶來承裝作為飲用水，寺方也十分大方，免費且不設限制供遊客信徒自由取用。

(中時 )