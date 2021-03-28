草爺、導演姜寧、吳震亞日前一起為新片讀本。（紅心字會提供）

百萬youtube含羞草（草爺）去年發行國語單曲〈兄弟你說〉，累積點閱超過900萬次，台語單曲〈你聽我說〉也有近150萬的瀏覽，斜槓人生的他，首次接下華語原創劇集《逆局》飾演警員一角，跟周渝民、張榕容、李銘順一起演出，已於日前順利殺青。他也將參與電影《山中森林》演出，該片導演姜寧表示：「草爺就像《山中森林》的吉祥物，希望藉由草爺在網路上的影響力，讓更多年輕人可以關注這部電影。」

草爺在電影中飾演金馬影帝李康生的小弟，兩人日前因戲首次約碰面吃飯，李康生因為較少看Youtube，讓草爺不知道如何自我介紹，李康生問他是歌手嗎？他趕緊拿出影片播給李康生看，草爺說：「第一次見到康生哥其實非常緊張，因為我講話的聲音比較快、比較大聲，所以我就用力的跟他自我介紹，結果他很溫柔的回應我，讓我感覺他真的是很親切的人。」

沒想到有一次草爺到外雙溪拍片，在釣蝦場巧遇正在用餐的李康生，李康生主動去觀看草爺拍片，草爺向他表示「希望有機會可以一起入鏡拍攝」，李康生大方說：「現在就可以啊！」於是李康生變成該集釣蝦比賽節目的「亂入」特別來賓。草爺把今年訂為公益年，許多收入都捐給紅心字會做公益，目前已捐出10萬，希望能繼續拋磚引玉，讓身邊朋友都能一起做公益。

(中時 )