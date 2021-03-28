大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香行程已被Discovery探索頻道列為世界3大宗教盛事，隨著國人對於旅遊體驗往多元化發展，此遶境盛事所吸引的遊客數逐年攀升，旅行業者看準「瘋媽祖」商機，推出優惠行程吸客。

今年大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動即將於4月9日起駕，為配合遶境行程，五福旅遊特別規畫了6團1日遊行程：4月9、10、13、16、17日台北出發，以及4月16日高雄出發。

業者表示，從起駕日開始，可於1日遊時參與2至3小時的遶境體驗，旅客可斟酌自己的體力是否能負擔，沿途會有主辦單位隨行的保母車可供旅客上車小憩片刻，除了參與遶境，還可安排參觀台中大甲、台中沙鹿、彰化、嘉義新港的旅遊景點；即日起，4月20日前報名五福的遶境行程，可馬上享有買1送1之優惠，2人成行最低只要899元。

另外，還有機會獲得限量的「五福X可愛媽祖吊飾」（每人乙個，送完為止）；若不想搭乘巴士，亦可選擇2400元起的「高鐵來回票＋遶境體驗」自由行行程。而與大甲鎮瀾宮媽祖齊名的苗栗白沙屯拱天宮天上聖母徒步進香，將於4月11日起轎，也有8人成行團體旅遊及高鐵自由行的方案可供選擇。

(中時 )