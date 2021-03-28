桃園市長鄭文燦一一頒獎表揚。(社會局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長鄭文燦一一頒獎表揚。(社會局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長鄭文燦一一頒獎表揚。(社會局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長鄭文燦一一頒獎表揚。(社會局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長鄭文燦一一頒獎表揚。(社會局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長鄭文燦一一頒獎表揚。(社會局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長鄭文燦一一頒獎表揚。(社會局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長鄭文燦一一頒獎表揚。(社會局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長鄭文燦一一頒獎表揚。(社會局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長鄭文燦一一頒獎表揚。(社會局提供／蔡依珍桃園傳真)

勵馨基金會桃園分事務所主任賴文珍，從事社工25年，印象最深是曾和少女個案走在街道，少女突然全身顫抖說：「我聞到爸爸的味道！」，讓她震驚受暴者身體記憶難以抹滅，更積極推動受暴婦幼居住正義，獲全桃唯一的傑出領航獎，28日和50名績優社工一同接受桃園市長鄭文燦表揚。

「社會上常忽視孩子的權利！」勵馨基金會致力服務目睹兒和受暴婦幼，賴文珍分享常見遭近親性侵的少女，外出和親友見面，家人直呼想她還帶東西稱是「爸爸特別買給妳的」，被親情勒索後返回庇護處所，少女都會改口稱未被性侵，也常見離婚父母爭奪監護權，拒絕讓孩子探視另一半，感嘆社會只注重大人會面的權利，誰來在乎孩子的權利？

賴文珍也回憶有位少女，從小被關狗籠，慘遭父兄家暴性侵，15歲被救出時發展遲緩，情緒來不會表達只會吼叫，被送進精神病院，至今已10餘年，曾帶著她走在台北街頭，她突然一震拉著她說：「我聞到爸爸的味道！」讓她感嘆，即便幫助少女回歸社會，但她身體仍清楚留下被性侵的記憶，強調沒住處、沒工作往往是被害人最常遇到的難題，力促寄養家庭安置型態更多元，希望社宅也能進場、保留給受害者，提升工作和上學環境，回歸正軌，而非只是「集中營」。

平鎮家庭服務中心的謝宥均從事社工3年，總是掛著陽光笑容，笑稱男社工是「弱勢」，可以比女社工做更多，常要從事體力活，也比較不擔心人生安全。他分享曾非常努力幫忙一位有精神疾病的單親媽媽，連父母、孩子都關心照顧，但她仍選擇輕生，大難不死卻已半身癱瘓，讓他落寞不已，不諱言僅有不到1／3是付出有見成效，但只要能幫助到人，就能獲得滿滿成就感，也是支撐他持續下去的動力，獲頒潛力新秀獎肯定。

鄭文燦表示，4月2日「社工日」是社會工作人員的重要節日，市府於社工日前夕表揚50名績優社會工作人員及13名績優社政人員，感謝其用心付出，讓個案重新站起來、面對新的人生，也期盼透過今日的表揚活動，彰顯社工的價值，讓台灣社會邁向更幸福、更安全的階段。

鄭文燦說，今年度「績優社會工作人員」獎項分為「潛力新秀獎」、「卓越績效獎」、「卓越超群獎」、「資深敬業獎」、「卓越督導獎」及「傑出領航獎」等6類；「績優社會行政人員」獎項則分為「績優服務獎」及「特殊貢獻獎」等2類，得獎者涵蓋社會局、教育局、醫療單位、社會福利團體等不同服務領域，每一位都是某些人生命中的貴人，在個案陷入生命的泥沼時伸出援手，使其重新站起來，甚至有能力回饋社會。

鄭文燦提到，政府社安網2.0計畫推動以後，大幅增加地方政府的社工人員，並實施高風險家庭的支持制度，以家庭為核心，透過如教育局、警察局、勞動局、原民局等單位組成社安網2.0計畫的雲端資料庫，從教育、經濟、福利、文化、安全等各層面幫助高風險家庭，但這些措施都有賴第一線社工人員的現場服務支援。

鄭文燦說，他是六都中唯一具有社會工作、社會福利學術背景的市長，特別瞭解社工人員的業務，時常需要配合警察、醫護人員訪視個案，有時也要載送物資，相當辛苦，因此，市府特別著重提高社工人員的專業加給等待遇，並獲得中央支持跟進，近年來也持續募集社工專車，規劃12個行政區每區一輛，讓社工到府服務更方便。

鄭文燦強調，社政人員也是社會工作體系不可或缺的一環，例如此次新冠肺炎疫情，政府實施居家隔離、居家檢疫的補償金制度，即是由區公所社會課同仁承辦，疫情期間各種急難紓困方案也是由社會課辦理，市府也採取從寬、從速認定的方式，讓市民盡速獲得急難紓困金，一解燃眉之急。

(中時 )