老翁發現隔壁老伴的涼鞋鬆脫，便將其拾起，調整後再為對方穿上。(翻攝自抱廢1公社)

「這就是愛情最美的樣子！」近日一位網友貼出2張照片，卻快閃瞎眾人雙眼。只見一位滿頭白髮的老翁在地鐵車廂內，彎腰替身旁的老伴穿鞋，如此貼心的舉動讓網友直呼，看到這一幕，遠比看韓劇中的浪漫情節還要感動。

一位網友在臉書《爆廢1公社》上分享2張暖心的照片，可從畫面中看見有一對老夫老妻在搭乘地鐵，左方的白髮老翁先是認真檢查老伴右腳的涼鞋，隨後便彎下身替對方穿上鞋子。只是簡單的一個小動作，卻感動了許多人。

照片曝光後，網友紛紛表示，「好甜蜜好閃的畫面」、「愛情最美的樣子」、 「這比韓劇的男主幫女主穿鞋還更令人感動」、 「對面那位先生應該需要墨鏡」、 「老來伴…最佳詮釋」。更有人打趣道，「幾十年的地下情，就這樣被公開了」、「老婆的鞋子修好修滿，不然又有理由買新的了」。

不過，眼尖的網友發現，這並不是在台灣拍攝的照片，事實上，這故事發生在四年前的大陸成都地鐵上，當時老翁發現隔壁老伴的涼鞋鬆脫，便將其拾起，調整後再為對方穿上。溫馨畫面被網友捕捉後便造成瘋傳，還被各大陸媒轉載。網友直呼，「我能想到最浪漫的事，就是和你一起慢慢變老」、「我又相信愛情了」。

(中時新聞網)