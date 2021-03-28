中科大廠台積電獲台中建商免費取水挹注，裝滿25噸水源只要10分鐘，台積電「盡量載、用力載」就近供應中科廠。（盧金足攝）

勤美集團在台中市的「勤美之森」建案工地水援科技產業，一輛載水車裝滿25噸水，只要10分鐘。（盧金足攝）

「勤美之森」工地開放16個取水口，水龍頭設計高度適中，方便取水，被稱為超佛心的五星級取水口。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕28日到「勤美之森」工地，在取水口使用水桶取水，直呼「水量好大」，方便民眾取用作為洗滌等民生用水，市府攜手民間抗旱共度難關。（盧金足攝）

台中市建商興建中的工地抽出地下水，開放產業載水，台積電到「勤美之森」工地載水時，為避免占用車道，特別在工地旁租用停車場，效率驚人的火速打造穿越馬路的ㄇ型輸水鐵架，取水從工地以高空方式輸送到停放停車場的載水車，裝滿25噸水只要10分鐘，友達與多聯科技也來取水，取水量目前共達上百噸。

台積電不只是護國神山，護水的效率也很驚人，位在台中市西區草悟道前的「勤美之森」豪宅工地，出現一座橫跨馬路的ㄇ型鐵架，民眾不知為何升起這座鐵架，原來為了怕影響人車通行，台積電在25日派載水車載水後，發現載水動線，在載水車停留取水時恐會占掉一個車道。

民眾知悉原因後，紛稱讚台積電就是台積電，連載水過程都這麼嚴謹規畫，不會為己之便，妨礙用路人，難怪台中建商同心協力供水，力挺台灣的產業。

勤美集團發言人林靖誼指出，為了長期抗旱，台積電馬上規畫這座ㄇ型鐵架，輸水管沿著鐵架送水，也在馬路對面的停車場租用大型車位，方便載水車安全停放，「勤美之森」工地的地下水，從出水口送水到載水車，在不干擾道路人車行進時完成載水的超級任務。

市長盧秀燕表示，廠商為缺水急如熱鍋上的螞蟻，水援科技產業，建案工地地下水發揮解渴力量，台中自4月6日起將面臨分區供水，市府要求各工地提供地下水供市民取水，勤美集團藉此拋磚引玉，於工地周遭開放取水點，抗旱共體時艱。

盧秀燕說，台中地下水資源尚屬豐沛，工地於建設當中地下水會不停湧出，是非常珍貴的水資源，經過檢測、協商，市府公布52處以上工地，旱災期間提供水資源，為因應分區供水，市府也提供6處水資源中心供應科技產業、商業用水度過難關。

林靖誼指出，「勤美之森」工地除提供台積電取水，還有友達與多聯科技來試測載水車動線與取水，該工地一天有4到5萬噸抽水量，目前抽出2萬噸，還有2萬噸儲水量，水質化驗通過標準，裝滿25噸的地下水，只要10分鐘快速送水。

「護國神山」台積電已到「勤美之森」建案工地取水，單日提供2萬噸水資源，台積電表達表示，將盡量載、用力載，就近能供應中科的15A廠，透過有效利用水資源，減少水庫用水以舒緩部分水情吃緊現象，其他很多科技廠商也來「勤美之森」載水。

(中時 )