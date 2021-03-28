台灣海洋紀錄片《男人與他的海》今日攜手台達電子文教基金會聯合舉辦公益首映會，欲透過海洋議題的影片及戶外展覽呈現，讓民眾了解海洋保育上的刻不容緩，以實際行動支持環保的台達電創辦人鄭崇華夫婦也親自現身站台支持之外，公益首映會也選用台達電8K投影機播放影片。

《男人與他的海》於2019年發起群眾募資，引募資計畫中「一萬名海洋之子」計畫一啟動，名額瞬間秒殺，短短三天累積超過一萬五千個報名人次，而公益首映會也吸引台達電創辦人鄭崇華特別站台支持，他表示台灣是四面環海的島嶼，可惜很多人對海洋不夠了解，今後若要強化海洋保育，民眾的認知與參與非常重要。

公益首映會現場以台達電8K投影機投放《男人與他的海》，更同場加映由台達基金會贊助、日籍攝影師中川西宏之拍攝的8K短片《與大翅鯨同游》。

台達基金會長期關注氣候變遷議題，更於疫情期間釋出8K超高畫質影像的大翅鯨身影，讓在家民眾自由發揮創意改編，投稿「鯨碳之歌」影片徵件競賽，呈現鯨魚對環境永續的重要性。台達基金會也已將作品編入年度相關環境教育教材，藉由志工的推廣與講座舉辦，吸引更多人一起關心急迫的氣候議題。

(工商 )