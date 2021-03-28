美國總統拜登25日舉行上任以來的首場記者會，再將矛頭指向中國，強調將確保美國在中美競爭中勝出，也會持續在台灣、香港及南海等議題向中國問責。前立委林濁水表示，拜登內閣比川普內閣還猛，至於很多人說拜登變了，他則認為入主白宮後，川規拜隨，拜登身不由己，回想起去年台灣川粉、拜粉之間的惡鬥，他也不禁莞爾。

拜登在記者會中表示，美國將與盟友合作，讓中國大陸對其在台灣、香港、南海問題上的行動，以及對待新疆維吾爾族的行為負責，並要求中國大陸遵守公平貿易規則。拜登還指出，他正在重建全球民主聯盟，將在美國召開民主峰會，而上個月美國國務卿布林肯曾承諾，會邀請台灣出席預定年底舉辦的民主峰會。

對此，林濁水今(28日)在臉書上表示，拜登內閣居然比川普內閣猛，既對台灣承諾更明確，經濟戰與科技霸權之戰目標也更集中。至於眾人說拜登變了，林濁水則認為，生意人川普和建制派拜登，一旦進入白宮後就變了，川普是「人在白宮」，身不由己，繼而是格局既定，川規拜隨，拜登也身不由己。

林濁水指出，這個途徑在去年夏天就已非常清楚，回首台灣川粉、拜粉惡鬥不禁宛爾。

網友們也留言回應，「拜登按牌理出牌易於掌握，要看拜登實際作為，北韓、中東各國都出難題，拜登還沒解呢」、「川粉可不這麼認為」、「台灣輿論就是這樣，不奇怪啊」。

拜登內閣居然比川普內閣猛,既對台灣承諾更明確,經濟戰也科技霸權之戰目標更集中.眾人說拜登變了. 其實生意人川普建制派拜登一旦進入白宮都變了.既是川普「人在白宮」,身不由己;又是格局既定,川規拜隨,拜登也身不由己. 這途徑去年夏天已非常清楚.回首台灣川粉拜粉惡鬥不禁宛爾. 由林濁水發佈於 2021年3月27日 星期六

(中時新聞網)