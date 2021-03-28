美國太空總署(NASA)天文學家近日確認，被稱作「毀神星」的近地小行星阿波菲斯(Apophis)至少在未來100年內都不會威脅到地球的安危。此一以更先進方式測量所得的新發現，讓先前科學家多次預測它將在2036或2068年撞擊地球的警報完全解除。
據NASA表示，天文學家在3月初利用最新的觀測系統對阿波菲斯的軌跡進行精確計算，結果判定這顆直徑約在340公尺左右的99942號阿波菲小行星已經不會構成撞擊地球的危險。
《德國之聲》指出，阿波菲斯小行星於2004年被發現，當時即被視為「最有可能威脅到地球的小行星」之一， 正因為如此，有人給予它「毀滅之星」或者「死神之星」。科學家估計，阿波菲斯如果撞上地球，其撞擊能量會相當8.8億噸黃色炸藥爆炸。
NASA近地天體研究中心的法諾基亞（Davide Farnocchia）表示，「當我大學畢業之後開始研究小行星的時候，阿波菲斯應該算是危險小行星中的典型代表了」，「所以當看到它被從風險名單中移除時，我有一種滿足感」。
報導說，最初科學家曾預言，阿波菲斯可能在2029年接近地球時，存在撞擊東半球的風險。後來這一風險被排除，但隨之而來更新預測是它可能會在2036年撞擊地球，另有一派則認為撞擊將發生在2068年。
現在NASA在3月5日使用更強大的雷達進行觀測，科學家們其運行軌跡做了更精確的估算。法諾基亞表示：「2068年撞擊地球的風險已經不存在。根據我們的計算，未來一百年之內它都不會對地球構成任何風險了。」
報導表示，美國天文學家是利用在加州的一座70米無線電天線對阿波菲斯進行精確的跟蹤觀測，把這顆小行星運行軌道的估算誤差範圍「從原來的數百公里縮小到只有幾公里」，因此計算出它在2029年的位置，對它未來的運行軌跡有了更多確定數據，從而決定將它從威脅地球的風險名單中移除。
至於這麼無線電望遠鏡的能力有多強？NASA的科學家布羅佐維奇（Marina Brozovic）表示，它能從1700萬公里之外為小行星拍攝「相當高解析度」的圖像，如果你有這麼強的望遠鏡，就能在美國西岸的洛杉磯直接閱讀東岸紐約餐館的菜單。
(中時新聞網)
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