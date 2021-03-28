NASA最近公布的阿波菲斯小行星觀測結果並進行精確計算後，解除了它可能在2036或2068年撞擊地球的警報。圖為NASA公布的阿波菲斯目前軌跡圖。（圖／NASA)

美國太空總署(NASA)天文學家近日確認，被稱作「毀神星」的近地小行星阿波菲斯(Apophis)至少在未來100年內都不會威脅到地球的安危。此一以更先進方式測量所得的新發現，讓先前科學家多次預測它將在2036或2068年撞擊地球的警報完全解除。

據NASA表示，天文學家在3月初利用最新的觀測系統對阿波菲斯的軌跡進行精確計算，結果判定這顆直徑約在340公尺左右的99942號阿波菲小行星已經不會構成撞擊地球的危險。

New data confirm Earth is safe from #asteroid Apophis for next 100+ years. Apophis was previously identified as one of the most potentially hazardous asteroids, but new radar observations have ruled that out. Just another day for @NASA #PlanetaryDefense! https://t.co/RMhuLQyHrZ pic.twitter.com/Q5A0RAfFUY — NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) March 26, 2021

《德國之聲》指出，阿波菲斯小行星於2004年被發現，當時即被視為「最有可能威脅到地球的小行星」之一， 正因為如此，有人給予它「毀滅之星」或者「死神之星」。科學家估計，阿波菲斯如果撞上地球，其撞擊能量會相當8.8億噸黃色炸藥爆炸。

NASA近地天體研究中心的法諾基亞（Davide Farnocchia）表示，「當我大學畢業之後開始研究小行星的時候，阿波菲斯應該算是危險小行星中的典型代表了」，「所以當看到它被從風險名單中移除時，我有一種滿足感」。

報導說，最初科學家曾預言，阿波菲斯可能在2029年接近地球時，存在撞擊東半球的風險。後來這一風險被排除，但隨之而來更新預測是它可能會在2036年撞擊地球，另有一派則認為撞擊將發生在2068年。

Studies confirm there is no risk of asteroid 99942 Apophis impacting Earth for at least another century. Originally identified in 2004, new data have better defined the orbit of Apophis, putting astronomers at ease. Learn more: https://t.co/6a7zxeSLYF pic.twitter.com/EX8KXlXpWP — NASA (@NASA) March 26, 2021

現在NASA在3月5日使用更強大的雷達進行觀測，科學家們其運行軌跡做了更精確的估算。法諾基亞表示：「2068年撞擊地球的風險已經不存在。根據我們的計算，未來一百年之內它都不會對地球構成任何風險了。」

報導表示，美國天文學家是利用在加州的一座70米無線電天線對阿波菲斯進行精確的跟蹤觀測，把這顆小行星運行軌道的估算誤差範圍「從原來的數百公里縮小到只有幾公里」，因此計算出它在2029年的位置，對它未來的運行軌跡有了更多確定數據，從而決定將它從威脅地球的風險名單中移除。

至於這麼無線電望遠鏡的能力有多強？NASA的科學家布羅佐維奇（Marina Brozovic）表示，它能從1700萬公里之外為小行星拍攝「相當高解析度」的圖像，如果你有這麼強的望遠鏡，就能在美國西岸的洛杉磯直接閱讀東岸紐約餐館的菜單。

(中時新聞網)