台中市長盧秀燕28日表示，旱象嚴重，產業急如熱鍋上的螞蟻，幸好建商開放地下水使用，大家共體時艱。（盧金足攝）

台中市「勤美之森」豪宅建案工地開放16個取水口，貼心設計方便的水龍頭，24小時免費取用，民眾稱讚「足感心！」（盧金足攝）

水情拉警報，勤美集團旗下璞真建設的台中「勤美之森」建案工地，從開挖到完工預估可節水868萬噸、約6個石岡壩水庫，開放16個取水口，開放民眾免費取水，市長盧秀燕28日到工地了解取水情況，打開水龍頭水量宣洩而出，讓她直呼「水量超大！」民眾拿水桶取水表示，超佛心的五星級供水點，「供五停二」不怕沒水了。

都發局長黃文彬表示，市府盤點新建工地地下水取水點，統計至3月共72處，最大總抽水量約200萬噸，逐一查處目前實際抽取地下水計52處，抽排水量約111萬噸，4月起將增為65處工地取水點，24小時提供生活用水民眾自行取用。

「勤美之森」工地為旱象解渴伸出援手，開放16個取水口，水龍頭設計高度適中，方便民眾提水桶來取水時，不必高舉水桶接水，獲得民眾好評，稱讚「祝感心！」為方便周遭三個里取水，分布三大據點，其他地區民眾也歡迎來取水。

勤美集團透過自動化監測系統，控制地下水位，原本預計排放掉的大量地下水資源，以從抽水開始至抽水井封閉，預計約可節省868萬噸水資源，大約6個石岡壩水庫，節約504萬度電，減碳2790噸，約7座大安森林公園。

勤美集團暨璞真建設董事長林廷芳表示，「勤美之森」建案基地面積約4000坪，將興建地下5層、地上 35層樓，若依傳統工法需開挖21口井，運用智慧大數據分析，僅開挖13口井，視水位狀況約抽水5至8口。

「水很珍貴，是公共的財產」，林廷芳強調，近期因天侯影響所造成的水資源短缺，主動提出將工地開挖所抽取的地下水，無償提供給工業界及民眾使用，而且水質都經檢驗安全過關，可做為洗條、澆灌等民生用水，度過缺水危機。

勤美集團發言人林靖誼指出，分析大台中地區屬於卵礫石地質，與台灣各處相異，其粒徑大、透水性佳特性，導致地下擋土工程時，需利用抽水，將地下水水位降至開挖面以下，維持施工安全，遇到枯水期而無水可用時，水資源不浪費，立即對科技產業與民眾提供水源。

西區民龍里長吳國楨下午與里民來取水，表示缺水時最佳的敦親睦鄰作為，有這些取水口，停水期間方便取水。

(中時 )