韓國男歌手曹承衍2014年以男團UNIQ的身分出道，並在2019年參加選秀節目《PRODUCE X 101》，成功以限定團X1的一員再出道，無奈該團成軍不到半年便解散，但能唱能跳又能創作，以WOODZ的身分繼續活耀在演藝圈，這陣子因為碰上疫情，而無法親自到海外進行活動，但曹承衍決定透過視訊簽售會的方式，希望能與台灣粉絲面對面互動。

曹承衍去年6月推出首張迷你專輯《EQUAL》，入選美國告示牌「2020年度十大最佳韓流專輯：樂評人評選」的第四位，第二張迷體專輯《WOOPS！》主打歌〈BUMP BUMP〉也入選「2020年度最佳韓流歌曲：樂評人評選」的第六位，他更獲讚「在不順利的2020年，還好發現WOODZ在我們身邊。」他在近日發行首張單曲《SET》，主打歌〈FEEL LIKE〉也成為他第三首YouTube瀏覽突破千萬的MV。

【WOODZ曹承衍 SINGLE ALBUM 「SET」視訊通話簽售會】預售將於30日晚間11點59分截止，於期間內購買RICHINING販售的專輯，即可參與視訊通話簽售會的抽獎，將抽出「30名參加視訊簽售」、「20名親筆簽名專輯」、「10名藝人親簽拍立得」，以及主辦單位特別製作三種特典小卡乙張，他也以親自手寫中文「MOODZ回頭就是我呀」、「MOODZ我的全世界」等，顯示對台灣粉絲的重視。更多詳情請洽主辦單位RICHINING官方臉書專頁。

(中時 )