將於4月4日在彰化主場舉辦退役賽的台新夢想家「少俠」田壘，28日跟多年好友兼對手「野獸」林志傑，進行最後一次「俠獸對決」，結果田壘只打4分29秒，拿6分、2籃板，林志傑領軍的富邦終場110比106力挫夢想家，6連勝到手。

富邦在賽前很有誠意製作跟田壘致敬影片，請來林志傑、張宗憲、蔡文誠，以及昔日中華隊總教練許晉哲暢談田壘退役感想，接著林志傑、田壘都以先發身份登場，確定最後一次「俠獸對決」戲碼上演，田壘一開賽的表現也完全不像傷兵。

比賽開始才12秒，田壘就投進三分球，頓時引發全場歡呼，接著他又搶到全場第1個籃板球，甚至投進第2顆三分球，跟林志傑的正面對決，也成功守住林志傑後仰跳投，直到首節還剩7分31秒，田壘才在歡呼聲當中被換下場休息。

富邦相當有誠意在每個暫停期間，依序播放田壘昔日隊友分享過往趣事影片，張宗憲就說出當年打完天津亞錦賽，田壘在機場跳舞的小故事，林志傑則是訴說當年亞錦賽，他空拋給田壘空中接力爆扣，幫助中華隊絕殺卡達的最佳配合過程。

賽後富邦也舉辦跟田壘致敬儀式，「謝謝大家對我的鼓勵與支持，很開心富邦幫我設計橋段，差點上場前就哭出來了！不管怎樣，我接下來的路仍會在籃球場上拚了。」他的印象最深刻的比賽還是2013年亞錦賽中華隊出戰大陸的經典戰役，他也跟林志傑交換球衣。

(中時 )