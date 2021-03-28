桃園市青年諮詢委員會、台灣青年民主協會及台灣少年權益與福利促進聯盟等共同發起「18歲公民權」青年宣言聯署運動，期盼透過校園扎根的方式，讓支持投票權下修至18歲的議題在年輕人中形成共識。活動邀請市長鄭文燦、監察委員葉大華一同見證，青年朋友們也現場宣示自己「準備好了」。

目前民法已將成年的定義下修為18歲，預計將有400多項法律須配合修改，鄭文燦指出，市府將檢討有關年齡的相關規定，讓18歲這個基準點在各種規定中落實，他也會全力支持這項活動，讓18歲公民權的落實，符合世界上公民權下修的潮流，成為台灣邁向成熟民主國家的重要里程碑。

鄭文燦表示，公民權包括投票權及參政權等兩部分，其中投票權的修正在政黨間有較大的共識，但仍需要透過相當的努力形成多數社會共識，修憲才會成功。參政權的部分在各政黨間仍有不同意見，但都需要透過成熟的辯論、聆聽年輕人的聲音。

「只剩最後一哩路。」監察委員葉大華表示，台灣正面臨人口高齡化、少子化的社會挑戰，年輕世代在成長過程中不一定都能順利地轉型到社會職場，這當中需要國家的全力協助，賦予年輕人參政權利、培養青少年自主自立的能力，立法院也正研擬數個投票權下修為18歲的修憲案。

鄭文燦期盼這次由桃園市青年諮詢委員會及各團體所發起的活動，能夠從校園扎根，引領年輕人公民參與、形成公民意識，進而能夠落實公民權利的行使及公民的社會責任。

(中時 )