靜宜「防疫主題展」，展示傳染病史、疫病預防、醫療人文、後疫情時代經濟發展等主題的實體紙本圖書、電子書及電子雜誌等。（陳世宗攝）

靜宜大學展出超過700款圖案的口罩，不僅吸引師生目光，也讓大家思考，後疫情時代人文與社會的轉變。（陳世宗攝）

靜宜「防疫主題展」提供讀者深入瞭解傳染病史、COVID-19相關報導、疾病預防、後疫情時代經濟發展的衝擊，及如何調適身心靈的好方法等。（陳世宗攝）

COVID-19改變全球的生活型態，也加速大學的數位資源及應用！靜宜大學蓋夏圖書館即日起至4月12日，舉辦「疫發BOOK收拾：以讀攻毒COVID-19主題圖書暨口罩展」；展示傳染病史、疫病預防、醫療人文、後疫情時代經濟發展等主題的實體紙本圖書、電子書及電子雜誌等。

現場同時展出超過700款圖案的口罩，不僅吸引師生目光，也讓大家思考，後疫情時代人文與社會的轉變；口罩也成為民生必需品、時尚配件，更是防範病毒入侵的重要工具！

蓋夏圖書館館員姜義臺說，疫情雖然帶來不便及焦慮，但也是心靈成長與增進知識的好時機！此次書展提供讀者深入瞭解傳染病史、COVID-19相關報導、疾病預防、後疫情時代經濟發展的衝擊，及如何調適身心靈的好方法等。

姜義臺特別感謝2位口罩達人，捐贈超過700款圖案的口罩！口罩展區分為花卉、動物、卡通、台灣神明，及春節、聖誕節慶等區，還有特殊的清明上河圖、台灣冰上曲棍球隊、台灣百岳，及2021年德國書展系列活動「German Stories」等紀念款式口罩，在防疫的同時，也能具很時尚與溫馨！

(中時 )