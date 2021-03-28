基隆市政府與台師大教授團隊張玉山合作，28日在台師大舉辦「虛擬實境VR融入船舶設計製作工作坊」。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府與台師大教授團隊張玉山合作，28日在台師大舉辦「虛擬實境VR融入船舶設計製作工作坊」，讓學生打造一艘屬於自己的船。

教育處表示，課程內容以基隆的海洋城市意象發想，採用「船」為課程主題，從機電整合原理開始設計基本船型，再透過雷射切割及真空成型機，製作並組裝船身，打造一艘真正能夠在水面行走的船隻。

張玉山表示，為了協助教師早一步獲得科技教學專業知能，引導學生在「玩中學、做中創」的過程中，強化基礎教育與新興科技的連結，提升孩子的未來競爭力，今天也特別引進教學上少見的新科技「腦波儀」，讓教師在設計與實作過程配戴，藉此了解在動手操作跟聽課的學習過程中的大腦活動，同時也可以更容易調整教學狀況。

教育處長林祝里說，很榮幸與台師大合辦全國性的教師增能活動，讓北北基桃的教師有機會使用高規格的專業設備外，更感謝張玉山的長期陪伴，讓基隆的創客教育蓬勃發展，培養學生具備未來必備的素養能力。

(中時 )