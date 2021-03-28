吳震亞將為《山中森林》角色設計特別的打戲招式。（禾力文創提供）

吳震亞日前為《山中森林》與導演姜寧、特化師兼演員儲旭（左）到船上勘景。（禾力文創提供）

以《角頭》系列的「胖達」一角受影迷喜愛的吳震亞，身兼導演、動作指導身份，除了將參演國片《山中森林》，也是該片動作指導，他談到目前最難的任務就是幫飾演老大的金馬影帝李康生設計打戲動作，「他動作、講話都慢慢的，要如何做出『康生風格』的動作滿有意思的」，是否考慮太極拳？「寫實的時裝戲打太極拳有點尷尬，現在想破頭，是一個很大的挑戰」。

吳震亞表示，電影片名有「森林」，希望幫劇中角色設計的打戲動作都能代表一種動物，「李康生像樹懶，樹懶出招一定要很特別」，他表示王子的打戲像豹，黃遠像「金剛」，「他雖然個頭小，但是爆發力十足」，至於有沒有人打起來像「哥吉拉」？吳震亞開玩笑表示：「我啦，我們有上船的戲，我可以一上船就暈船吐滿地！」

吳震亞「胖達」溫暖又力大無窮的形象深植人心，卻在《山中森林》飾演賊頭賊腦的角色，他表示希望多嘗試不同的角色，呈現不同的演出風格。吳震亞執導過《人生按個讚》、《Bra太子》等電影，回想2010年第一個影視作品《我們這一班》就入圍金鐘獎最佳青少年節目，「當導演後學了劇本開發，導演這個工作要將所有拍片資訊統合不能弄錯，我記得第一次跟女演員聊劇本，當時很緊張，女演員問我的第一個問題是『導演，我的造型要怎麼弄才會好看』，我那時才知道，原來導演要顧到造型，要很全面。戲殺青了，演員走了，導演還要孤單的在剪接室跟後製奮戰」。

吳震亞之後當演員，坦言直到拍了《角頭》對於演戲才真的開竅，「跟鄭人碩、黃尚禾、張再興、唐振剛一起上表演訓練，遇到很多很棒的演員，才知道原來戲要這麼演。」吳震亞從幕後出發，在演員路上被看見，仍不忘初衷保有導演夢，他透露希望拍攝一個關於抗日「大刀隊」老兵和專程來找他學功夫的日本女生的故事，以及另一個關於西門町的科幻題材故事，「現在這個環境，有工作就不放棄，我不停在學習，當導演是一種挑戰跟成就感，訓練自己把故事說得很好。」

(中時 )