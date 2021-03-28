到底是什麼情況，會讓人不由自主地走到「機車待轉區」內等紅燈？一名網友在臉書分享，他騎機車路過十字路口準備左轉，正要進入待轉區時，赫然發現「前面站了兩個人」，驚訝之餘按了兩聲喇叭，示意她們離開。網友笑推，「這種人就是太守規矩了，才會連走路過馬路都不忘待轉」。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享一段長度17秒的影片，他騎機車準備待轉時，前方原先順著斑馬線行走的兩名女路人，不知道為什麼，竟朝著機車待轉區移動，最後甚至站在待轉區內等紅燈。

原PO當場傻眼，因這兩名路人擋住機車龍頭方向，加上她們距離人行道還有一段距離，萬一變燈，「可能用跑的都來不及回到人行道」，恐衍生危險。原PO按了兩聲喇叭，把路人嚇了一跳，看了一眼後離開，似乎還不知道自己站錯地方。

網友虧「可能平常機車騎習慣了，看到待轉區就會等一下」、「聊天聊到忘我，都不知道自己站在哪，很危險」、「原PO按喇叭是對的，以免發生意外」、「待轉區似乎有種吸引力，白色框框會把人吸進去」。

(中時新聞網)