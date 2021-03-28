「祈福榮耀-原住民花環」27日在林口族語書屋登場，新北市原民局特別邀請新北市卑南族發展協會陳招美理事長前來首場試辦親子活動。（原民局提供）

「祈福榮耀-原住民花環」27日在林口族語書屋登場，新北市原民局特別邀請新北市卑南族發展協會陳招美理事長前來首場試辦親子活動。（原民局提供）

「祈福榮耀-原住民花環」27日在林口族語書屋登場，新北市原民局特別邀請新北市卑南族發展協會陳招美理事長前來首場試辦親子活動，擔任一日老師，指導教導大、小朋友體驗原住民族花環藝術，共吸引8組家庭前來。

陳老師表示特別帶來從樹上採下的九重葛(部落稱為三角梅)、還有新鮮小黃菊等，在充滿花草香中，帶領大、小朋友製作卑南族花環頭飾，同時分享小故事，讓大家更了解花環歷史與背景。從實作中體驗卑南族人男女老幼皆可戴頭飾－花環「sahaputan」。

在卑南族傳統文化中，花環占有一席之地，舉凡從成年禮、結婚典禮都看到花環蹤跡，在正式節慶或儀式上都會穿戴，像在卑南族獵祭文化中，獵到最多獵物的男子會收到部落婦女獻上的花環，花環越多的男子象徵勇武的殊榮。卑南族人喜愛花環，不只在祭典戴上，日常生活穿搭都會搭配花環。

活動中，陳老師被各式花籃及大、小朋友圍繞，現場熱鬧又有趣！大家跟著老師編織技巧來製作屬於自己的花環民族頭飾，原民局同仁更用心幫每一朵花裁剪好花柄的長度，讓參與的民眾更好手工做花環，真的好用心！劉爸爸帶著大、小女兒ㄧ起手編花環，還特別合影留念，他開心地說正用手機line他太太，表示下週書屋活動不容錯過！排灣族簡小姐看到活動指引牌前來詢問，興奮地說她也住在社區裏，拿起手機就到書屋FB粉專按讚，強調下次ㄧ定要報名參加！

新北原民局表示，舉辦親子體驗活動除了介紹原住民族文化，同時透過DIY編織增進親子互動，聯絡家庭情感。此外，Picul泰山森林書屋四月預計舉辦2場活動，詳情請上Picul泰山森林書屋FB專頁，泰山森林書屋每週日下午2點有故事媽媽說故事，一起跟著故事媽媽探訪原住民族獨特的文化傳說吧！

(中時 )