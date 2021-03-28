40歲失業的賴姓男子，到新竹市找工作碰壁，26日晚準備從新竹火車站坐火車南下時，在中華路上搭訕落單的高中女學生，出言恐嚇並意圖性侵，女學生機警脫困並請路人協助報案，警方28日凌晨在台中火車站逮獲賴男，依恐嚇、妨害性自主罪嫌移送新竹地檢署偵辦，檢方認賴男涉5年以上重罪，有湮滅證據及逃亡之虞，新竹地院裁定羈押禁見。

有毒品、竊盜、槍砲、妨害自由等前科的賴男在警訊時供稱，他無業到處打零工，從雲林到新竹求職未果，心情不好原本想輕生，看到女學生落單一人才會臨時起色心。

賴男否認持刀犯案，稱他單純以言詞恐嚇、脅迫女學生，被害女學生在警方調查時表示， 當時賴男自稱身上有帶刀子，她才會害怕配合，但並未看到賴男拿出刀子。

被害女學生26日晚在距新竹車站約300米處的中華路上碰到變態男，將整個過程寫在個人IG上，貼文很快在家長之間的line流傳，有的家長很擔心長榮女大生事件再現，網路上對這名變態男更是一片討伐聲。

女學生說，當晚她和同學吃完豆花分開後，獨自走到電力公司對面馬路準備搭公車回家，突然被賴男叫住，並走到她面前說「妹妹可耽誤妳3分鐘嗎？」示意她去旁邊花圃樓梯跟他坐著。

女學生指賴男稱自己是一個被社會背叛的人，沒有人給他愛，還誇「妳人真的很好，有些人走掉就不理我了！」進而要求她「可不可以幫叔叔一個忙，她可以給叔叔愛嗎？妳是處女嗎？幫我口交可以嗎？或者旁邊有廁所，妳可以給叔叔你的處女嗎？或是讓我摸一下都好！」

她趁機逃到廁所躲藏，賴男就一直站在門口問「妹妹妳不會報警吧？妳有過自慰嗎？很爽欸，幫叔叔口交可以嗎？不然讓我看一下妳的胸部，5分鐘就好，讓我舔下面也可以」，她生回說「我有婦女疾病有很多分泌物什麼的」，沒想到賴男竟追問「會臭嗎？」她不加思索秒回「會！」

這時，剛好有高中生和一群男生走來，她走出廁所衝過去拉住其中一人，假裝是認識的朋友，加入人群裡和這群人一起離開，賴男見她已脫離掌控，只好離去，警方根據監視器畫面循線在台中火車站將賴男逮捕歸案。

(中時 )