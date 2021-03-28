新北市板橋國光國小引進台北市延平中學高中部實驗班學生，於27日舉辦「小實驗、大學問」活動。（教育局提供）

新北市板橋國光國小引進台北市延平中學高中部實驗班學生，於27日舉辦「小實驗、大學問」活動。（教育局提供）

新北市板橋國光國小引進台北市延平中學高中部實驗班學生，於27日舉辦「小實驗、大學問」活動，高中生平日課業上充實數理知識並培養相關專長之外，也希望秉持『愛人者人必從而愛之，利人者人必從而利之』的利他精神，發揮巧思，研擬國光國小服務學習計畫，設計六種趣味科學實驗，以營隊方式推廣科普教育。

國光國小教務主任蘇子鈞說：「新課綱素養導向的學習歷程，讓每一個學習階段的孩子都能實踐自主行動、溝通互動、社會參與三大面向，國光的孩子可以從與大哥哥大姐姐的互動中，透過活動設計的啟發，燃起對科學探索的熱情，更可以從高中生的公民行動中，深刻體驗施與受之間的溫度和成就，埋下終身學習的種子。」

延平校長張漢鏞表示：「我們樂見學生能夠以開闊的胸襟關懷這個社會，發揮自己在高中之所學，為這個社會盡心盡力。」

本次活動發起人陳盈安同學說：「為了讓活動更加順遂與圓滿，特地代表學生團隊到學校家長會與董事會議中報告及募款，籌備期間也實地到國光國小前置探勘，和同學團隊合作總之分工、實驗課程設計、模擬演練及執行，所有的經驗和歷程都是面對未來挑戰成功的基礎」。

國光國小五年級俊凱說：「延平中學的哥哥姊姊帶領我們做了6個實驗，我最喜歡運用大氣壓力的原理，產生的虹吸現象和水龍捲這個實驗，以後我唸高中的時候，也要回到母校國光國小為學弟妹服務。」

國光國小推動行動數位學習、創客自造及STEAM教學多年，首次引進高中生團體與學生互動，提升孩子對科普的興趣與展能，運用大手牽小手的互動溝通，實踐新課綱價值美學，激發出知識與服務學習火花，也深受參與學生家長的肯定。

(中時 )