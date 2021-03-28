許多家長帶孩子到校觀看藝曲趣教遊。（七股國小提供／劉秀芬台南傳真）

七股國小校慶系列活動請到台北曲藝團的「藝曲趣教遊」演出，邀家長、社區民眾一起來參觀。（七股國小提供／劉秀芬台南傳真）

台南市七股國小4月2日即將迎接百年校慶，系列活動28日由台北曲藝團的「藝曲趣教遊」演出先開跑，濱海小校湧入許多附近社區親子民眾參與，趣味的相聲表演讓校慶活動變「笑」慶。

28日的節目演出有喜感天王朱德剛、台灣相聲教師爺陳慶昇以台語KUSO蘇東坡小品文的「承天寺ya遊」段目，超接地氣的台詞讓不少觀眾笑到嘴酸臉麻。

相聲演員黃逸豪以「台灣難波萬」唱出台灣各地主題曲、再用高難度貫口點名台灣小吃；謝小玲、劉士民搭檔的「瘋狂計程車」以看似「誤上賊船」的計程車司機和乘客，在途中歌唱接力，開車吃便當、放開雙手等荒謬情節為主題，超展開的劇情笑翻觀眾。

七股國小五年級劉同學說，這是他第一次看相聲演出，覺得很爆笑新奇，劉媽媽也說，想不到相聲這麼有趣，讓他們母子嘴巴笑到合不上。

台北曲藝團總監洪慶坤表示，偏鄉孩童對藝文活動接觸較少，但不少醫學研究都發現，孩子玩藝術好處多多，特別是接觸傳統說唱戲曲，還能經由模仿去觸發語文創造力，彌平國文教科書的不足，同時更希望引起親子共鳴，增進彼此溝通能力，並培養藝文觀眾更加年輕化。

七股國小校長陳智揚指出，「相聲」大玩語文遊戲的演出特色，是激發孩子語言創造力的最佳媒介，平凡的文字透過嘴上演繹，瞬間生動起來，令師生家長們驚喜不已。

陳智揚表示，學校成立今年正好滿百歲，除了相聲表演，3月30日有聖火遶境、踩街，4月2日校慶當天有百年樹人千人送樹、全成數位教育館落成啟用、攝影書法及繪畫聯展，以及師生共繪百年校慶牆等一系列活動，歡迎家長、校友一同回校參與。

(中時 )