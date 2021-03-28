兒童節連續假期，新北市富基魚市特別舉辦了促銷活動來吸引遊客。（漁業處提供）

兒童節連續假期，新北市富基魚市特別舉辦了促銷活動來吸引遊客，4月2日至4月5日連續4天若攜帶12歲以下小朋友來此消費，並進行臉書按讚打卡，立即可免費獲得一套精美文具組（限量100份）。

富基漁港位於新北市石門區富基里，是全臺灣的極北漁港，坐落於北海岸風景特定區內，除是萬里蟹最重要產地之一，也販售販售各式新鮮海產，更擁有著名的墨西哥帽裝置藝術，是提供遊客拍照打卡及品嚐現流海產的最好去處，民眾來北海岸一遊，除了可以欣賞台灣最北端的富貴角燈塔、老梅綠石槽等美景外，也可至白沙灣、中角灣玩水衝浪，並可於用餐時間到魚市內，兄弟海產餐廳、味味海鮮餐廳、姊妹海景餐廳、張專業生魚片等餐廳提供精緻的美食與專業的料理服務，歡迎民眾來北海岸走一趟富基漁市吃海鮮、賞海景!

富基漁市為吸引觀光客前來及迎接兒童節連續假期，漁市管理商生活家事業有限公司辦理兒童節促銷活動，4月2日至4月5日連續4天若攜帶12歲以下小朋友來消費，並進行臉書按讚打卡，立即可免費獲得一套精美文具組。

新北市漁業處表示，富基漁市是北海岸著名的海鮮產地，各種從漁港直送的新鮮魚貨應有盡有，歡迎4天連假民眾闔家大小到富基漁市購買或享用在地尚青的萬里蟹及各式生猛海產，也可趁機飽覽北海岸白沙灣、麟山鼻、富貴角燈塔、老梅綠石槽、石門洞等多處景點的明媚風光！

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