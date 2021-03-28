【熱搜發燒榜】刪Q案升溫! 宅神點出陳柏惟三危機

基進黨立委陳柏惟罷免案近期展開第二階段連署，民進黨秘書長林錫耀日前也曾表態中部地區黨公職將全力協助陳柏惟。對此，宅神朱學恒直言，到現在也沒看到新潮流有任何人主動站到陳柏惟身旁力挺，並指新潮流是一個以利益為中心的團隊，若陳柏惟遭罷免，他們可以派自己人出來選，他還用「我永遠愛你」這句話開酸新潮流，指他們根本不是真心要挺陳柏惟。

朱學恒今(28日)接受《中天新聞》採訪時表示，民進黨以前也說過很多次要全力挺，但從出身新潮流派系的林錫耀說要挺要挺陳柏惟到現在， 似乎都沒有實際動作，「大家看看，到現在為止有多少人站到陳柏惟旁邊說，柏惟阿，你是我的兄弟，我一定挺你」，朱學恒一邊說，還一邊拍拍一旁的罷免案發起人楊文元模擬情境，「沒有阿，哪有這回事，開會都開了一個多禮拜了，新潮流的人有沒有出來？」

朱學恒直言，新潮流是一個以利益為中心的團隊，什麼叫以利益為中心？陳柏惟被罷免後，新潮流可以派自己人出來選，為什麼這時候要幫你守住，綠委何欣純可以選下一任台中市長，蔡其昌也想選，跟陳柏惟綁在一起，下次要不要選了？

朱學恒認為，新潮流就是說說而已，看不到他們出人、出錢、出力，「如果新潮流要動的話，我現在站在這邊就被打了，但沒有，為什麼？因為不真心」，朱學恒更開酸，指這和「我永遠愛你」這句話一樣，大家都談過戀愛，聽過多少次？新潮流說永遠愛你，有沒有永遠愛你？沒有，沒有就不是真的挺。

(中時新聞網)