金曲樂團麋先生第4度受邀登上大港開唱，今年合作對象是女神Vivian徐若瑄，雙方組成「麋瑄生」帶來〈別人的〉、〈假扮的天使＋狠狠愛〉以及麋先生的〈嗜愛動物〉，讓現場千名歌迷嗨翻。麋先生身為在地人，其中聖皓、貝斯手以諾、吉他手喆安是道地高雄人，特別準備了高雄美食米糕和蝦捲，在後台送上讓女神好好享用，一方面讓徐若瑄可以品嚐家鄉味，一方面也是致敬她領銜主演的電影《孤味》，以蝦捲代表麋先生的心意。

麋先生一直以來都非常喜歡徐若瑄，此次大港開唱得知她受邀參加，立刻積極爭取要和女神合作，徐若瑄也爽快答應，讓麋先生又驚又喜。而麋先生在音樂上的才華也沒讓人失望，徐若瑄對麋先生改編的音樂讚不絕口，甚至說「能和他們一起在大港演出是我的夢想」，更大讚主唱聖皓的嗓音「帶有菸酒嗓很性感」，讓麋先生驚喜又害羞，直呼美夢成真。

舞台上，麋先生首先帶來樂迷耳熟能詳的〈LOVSER〉、〈小朋友〉、〈八字不合〉、〈廢廢〉、〈聲音〉、〈Hello〉、〈麋途〉，讓現場氣氛炒到最高潮，緊接著徐若瑄現身，和麋先生合體演唱〈假扮的天使+狠狠愛〉、〈別人的〉、〈嗜愛動物〉，雙方合作擦出超強火花，帶給樂迷相當有誠意的新意，讓台下大呼過癮。

麋先生和徐若瑄在大港開唱舞台合作。圖／相信音樂提供

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