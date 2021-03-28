美女插畫家兼網紅「泥泥學姊」雖然只有153公分，卻擁有F罩杯傲人上圍，個性活潑親切加上經常分享性感照，讓她在網路人氣超夯，社群帳號吸引超過152萬人追蹤。然而近日她上YouTuber黑羽節目「這餐我請」的影片，就因罕見露出了她零修圖的真面目，引發PTT網友討論，更有粉絲震撼直言：「這落差…到底？」

泥泥學姊不僅有著高超畫工，連身材也超突出，憑著F級傲人上圍走紅網路，一舉一動受到關注。不過近日她就因為在節目中罕見露出沒戴口罩，也沒修圖的真面目引發討論，更有網友忍不住在PTT發問直言：「呃…，我有在追蹤她的ig，但是還是第一次這麼近距離看她的訪談影片…，呃…我還是去翻一下別人的訪談，看倒底是怎麼回事？這落差…倒底？」

不少網友看完泥泥學姊真面目，更是驚呆留言「修圖功力也很強」、「奶大但修圖」、「整個破滅」、「科技進步，怕了吧」、「修圖也是一種藝術創作啊」。身為新聞寵兒的泥泥學姊，在節目中更謙虛自嘲是能見度很低的人，更不解新聞標題為何都不把她名字寫上去，只會寫巨乳插畫家、網紅等，讓她忍不住嬌嗔：「奇怪，我是沒有名字嗎？」

泥泥學姊零修圖真面目曝光。(取自黑羽YouTube)

泥泥學姊大爆料！胸部大女生的困擾？露出度太高經常被騷擾？！

泥泥學姊更分享大胸部女生的困擾，表示衣服、內衣都不好買，比較好看、便宜的內衣幾乎都不會有她的尺寸，所以只能買比較老氣又比較貴的款式，更稱有時候已經穿高領上衣了，還要被酸民罵露奶。

(中時新聞網)