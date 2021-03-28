因強盜等案件被判刑5年3個月的朱姓男子，2009年沒入監服刑被發布通緝，12年來他四處躲藏打零工，跟家人斷絕聯繫，生病也不敢看醫生。台北市警南港分局日前掌握他近來在新竹地區活動，經連日來查訪跟監，27日下午逮捕他歸案。他見警方上門，自知難逃法網，反而鬆一口氣說，終於解脫了，不用再提心吊膽過生活。

41歲朱姓男子20出頭歲加入四海幫海罡堂，與幫眾混跡在新北市蘆洲一帶，犯下強盜、恐嚇取財等案件。當時他們常向未成年學生下手，藉口對方打傷自己友人，將學生挾持帶到暗巷，再毆打、奪走其身上的現金財物或提款卡，恐嚇學生：「不說出密碼，就讓你斷手斷腳！我們都有帶刀械！」取得密碼後盜領得逞。

朱事後被判執行5年3月，但他逃亡未入獄，被發布通緝，總計他被台北、新北、士林、桃園地檢署和地院，共發布強盜、詐欺、偽造文書、侵佔等6條通緝。12年來他隱姓埋名在花蓮的釣蝦場、串燒店打零工，生病不敢用健保卡看醫生，只能買成藥吃，路上遇到警察，更是閃得遠遠，就怕一個不小心通緝身分敗露。

北市警南港分局偵辦其他案件時，掌握朱姓男子的通緝身分，查出他目前人在新竹地區活動，經連日來查訪，27日下午將他逮捕歸案，解送士林地檢署。

朱被警方逮捕時，起先仍想拔腿逃跑，被壓制後，他反而落淚表示，「終於不用再躲躲藏藏了！」他告訴警方，年少不懂事加入黑幫，犯下錯誤，當下不想面對牢獄生活，一躲12年；將來出獄後，總算能以真實姓名面對人生。

(中時 )