全球海運運費自去年夏天開始飆漲，至今未見暫緩跡象，在貿易商高價搶貨櫃下，連帶使得黃豆、糖、食用油等民生必需品出現漲勢。部分小吃店、路邊攤擋不住原物料價格壓力，悄悄決定自下月起漲價，「多5元、10元也好」，業者無奈把部分成本轉嫁消費者，只盼這波漲勢盡快落幕。

最能反應庶民物價壓力的，莫過於小吃店、路邊攤等，由於小本經營，只要原物料一上漲，他們直接受到衝擊。包括西門町知名排骨店，以及新北鴨肉羹、臭豆腐等業者，不約而同決定4月起漲價；一些店家也正在觀望要不要跟進，因「什麼都在漲，快撐不住了」。

這波原物料漲勢去年爆發，起因為全球貨櫃短缺，連帶使得海運運費大漲，黃豆、玉米等大宗物資跟著漲；吃飼料的豬也變貴了。「現在就算收成好，搶不到貨櫃，或搶到很貴的貨櫃，成本一樣壓不下來」。

貿易商把成本轉嫁末端消費者，許多店家早在農曆年前就蠢蠢欲動，又怕漲價嚇跑顧客，直到最近實在撐不住了，硬著頭皮漲價。

加上長榮海運貨櫃輪近日擱淺蘇伊士運河，造成海運大塞車，整個缺櫃的情況更是雪上加霜，在預期心理下，形成連鎖反應。

不過仍有經濟學家表示樂觀，認為當疫情控制後，民眾開始轉向娛樂、旅遊等支出，屆時物價壓力即會趨緩，目前的漲價只是短期現象。但疫情何時結束？根本沒人知道，民眾應做好心理準備。

(中時新聞網)