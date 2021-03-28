台南安平角頭陳建文遭小弟槍殺，告別式將在4月1日舉辦，台南市警方重兵布署喪禮會場防止意外，有網友發現台南市黃姓刑警曾在1名通緝角頭的臉書留言，稱要幫陳建文風光辦後事，質疑台南市警局掃黑決心，警方澄清打擊犯罪決心不因網路文章動搖，黃員的網路留言將交由督察單位究責。

陳建文意外遭槍殺，4月1日喪禮賓客據傳數千人，警方不敢大意，近日規畫在公祭會場布置大批警力，防止擦槍走火。

遭影射的黃姓刑警感到無奈，當晚安平角頭遭槍殺身亡，幫眾聚集台南市立殯儀館群情激憤，自己受派前往維護秩序，在某角頭臉書上留言目的，是要安撫這群人的情緒，事實上也有產生效果，最後群眾平和散去，不料卻被拿來作文章。

台南市警6分局長陳錦文表示，警方維護治安打擊犯罪決心，絕不因社群網站斷章取義而有所動搖，黃員在臉書上的留言是否不妥，將交由督察單位調查追究責任。

(中時 )