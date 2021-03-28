台灣社會重視文憑，大學更被視為是人生轉捩點，就讀科系攸關未來人生動向和薪水多寡，就有網友好奇，「數學系到底能幹嘛？」貼文一出隨即掀起熱議。國民黨立委陳以信對這個討論超有感，並透露自己曾在輔大讀過3年數學系，後來因興趣改變才轉為攻讀政治，他更指出，當初博士論文口試時，正是數學救了他，改變了他的人生。

陳以信今(28日)在臉書上表示，看到網路上熱議讀數學系能幹嘛？他對這主題超有感覺，因為他曾在輔大數學系就讀過3年，後來因為興趣改變，轉學到台大政治系就讀，他也發現，和他有過相同經歷的立委很少，「我從唸數學系開始，到後來當立法委員，政壇上好像沒幾個人？」

至於讀數學能幹什麼，陳以信看了看自己數學系畢業的同學，好像什麼都不能幹，但也好像什麼都可以幹。當老師做教授很多，深造改唸資訊、電子、電機拿博士的也很多，其實唸數學邏輯會變好，後來社會成就都不錯。

不過，對陳以信而言，雖然一開始還不知道唸過數學的好處，但後來卻對他的人生帶來很大幫助，台大政治畢業後他到英國讀書，碩士讀發展，博士讀經濟，而攻讀經濟博士的人，至少都要有經濟碩士或學士基礎，而他都沒有卻直接攻經濟博士，而且論文還是搞計量分析，這剛好是經濟學中數學比重最多的部分。

陳以信透露，大家對此很好奇，還問他政治系畢業怎能搞計量經濟？但其實他所憑藉的，就是過去讀過3年數學系的基礎，以數學系所學的機率統計，自學經濟系的計量經濟，過程雖然還是有點辛苦，但最後還是讓他成功破關，完成博士論文。

陳以信回憶，在論文答辯時，LSE來的口試委員還質疑他論文中的數學問題，「要是被他問倒我就掛了」但所幸在那部分，他懂得稍多一些，最後口試委員欣然同意他的答辯，這才順利過關拿到經濟博士，他也不禁感嘆，「可說是數學救了我，改變了我後來的人生」。

#讀數學系當立法委員 看到網路上熱議讀數學系能幹嘛？ 以信對這主題超有感覺， 因為大家可能不知道， 我曾在輔大數學系念過三年， 後來因為興趣改變關係， 轉學到台大政治系畢業。 我從唸數學系開始， 到後來當立法委員， 政壇上好像沒幾個人？ ... 由陳以信發佈於 2021年3月28日 星期日

(中時新聞網)