美國海軍剛剛接收雷神公司(Raytheon)最新生產的戰斧巡弋飛彈第5型(Tomahawk cruise missile Block V)，這款的飛彈可以使作戰壽命延長15年，表現也更良好。

新阿特拉斯(New Atlas)BGM-109戰斧飛彈幾乎成為巡弋飛彈的代名詞，它是冷戰的產物，最初是在美國海軍在1970年代規畫構想，希望有一種多功能的、模組式的、高精準度的對地攻擊飛彈，模組式設計使它可以很容易地改裝成攜帶常規彈頭的轟炸武器，也可以改成核彈頭的戰略威嚇武器。

A new era for the Tomahawk cruise missile

雖然戰斧飛彈的飛行速度只有0.74馬赫（時速890公里），但是它可以從地面、艦船、潛艇中發射，並且飛行距離長達1,600公里，這使得戰斧具有極高的隱身性，敵隊勢力甚至不知道它已逼近，直到炸毀目標。

戰斧飛彈自1983年正式服役，如今已有許多改進，比如日益進步的導航系統，可以自行分析目標位置，也能在預定時間到達。由於國際情勢改變，戰斧飛彈核武器版早已退役，不過持續精進的戰斧飛彈有更精確的目標打擊能力，與更好的射程，現在美國海軍與英國皇家海軍使用的是戰斧4型(Block IV)。

剛剛服役的5型也是升級導引系統，具有多模式參考點，使它具備打擊海上移動目標的能力，可以視為精準的反艦型。

5型戰斧的飛行測試於2020年12月完成，所有現有的4型戰斧具有反級到5型的能力，至於較舊的3型戰斧都將停止使用。

(中時新聞網)