台中市長盧秀燕28日出席台中勤美洲際酒店新建工程上梁典禮，強調「台中觀光事業正在蓬勃發展」。（盧金足攝）

勤美集團暨璞真建設董事長林廷芳表示，期待將草悟道與科博館、市民廣場等區域，營造出一個充滿活力、藝術、創意、全齡化、社區化、宜居宜業的城中城。（盧金足攝）

勤美集團在台中市草悟道商圈「勤美之森」開發案，整體投資逾100億元，其中勤美洲際酒店斥資45億元，28日舉行上梁祈福典禮，市長盧秀燕受邀出席表示，去年度全國主要觀光遊憩據點遊客人數，台中以近4600萬人次名列前茅，台中觀光事業正在蓬勃發展。

盧秀燕感謝勤美集團多年來回饋故鄉，在台中不斷投資建設，將全球最好的國際酒店引進台中，打造集合式住宅、店鋪、藝術館及旅館的複合式旅館，並在抗旱期間拋磚引玉，提供地下水資源取水口，大力水援科技產業，攜手度過旱象難關。

盧秀燕表示，勤美集團「勤美之森」整體開發案規畫，整體投資逾100億元，其中勤美洲際酒店與全球知名的國際酒店管理公司洲際酒店集團合作引進，是台中唯一引進該集團旗下國際級酒店品牌。

台中勤美洲際酒店是勤美集團繼全國大飯店、金典酒店，在台中地區第3家飯店投資案，盧秀燕舉中央統計指出，去年度全國主要觀光遊憩據點遊客人數，台中以近4600萬人次全台名列前茅，其中646萬住宿人次，「企業投資很有眼光」。

她強調，市府興建國際會展中心投資逾60億、水湳綠美圖開工，雖遭疫情與缺水、缺工等挑戰，相信民間與政府攜手努力，必會克服困難。

勤美集團暨璞真建設董事長林廷芳說，政府籲台商資金回流，勤美2006年由創辦人何明憲將團隊資金回流，在台中興建的洲際酒店為地上18層、地下5層，客房數206間旅館，力邀設計台中巨蛋的日籍建築師隈研吾在洲際酒店旁興建教堂

，未來配合第二期、第三期規畫，打造代表台中優質生活圈的新地標。

勤美集團指出，對於未來周邊開發將會是再一個10年的大計畫，第一期「勤美之森」全案基地近4000坪，以兩棟高達32、35F象徵鴻鵠展翼地標住宅及富含人文美學的勤美術館2.0進化版、教堂及酒店相呼輝映。

由隈研吾以唐草設計概念綠意步道小徑揮灑於留設的大面積綠地空間，基地開放空間更是創造出藝術場域，結合代表台灣參展2009「瀨戶內國際藝術祭」及2020台灣燈會主燈設計者林舜龍藝術家所設計的「生命之樹」作品。

加上未來的勤美術館轉角一隅街區廣場，串連起享譽台中米其林之公益路美食商圈、勤美誠品綠園道與草悟道文化綠蔭，共同打造媲美國際複合式開發案。

林廷芳強調，為使附近都市環境發展更寬更廣更全面，另在勤美集團版圖內納入全國大飯店及台中金典酒店，與科博館、美術館形成台中市的文化生活軸線，從點到線到面，為勤美天地全區整合奠定良好基礎，期待營造出充滿活力、藝術、創意、全齡化、社區化、宜居宜業的城中城。

對近期政府的打房策略，他認為，對一些還在比較中的客戶較有觀望心態，但「勤美之森」以務實銷售面對每一組客戶，內在的規劃、服務及建築工法、外在的國際性開發理念與願景，都是讓客戶屬意的原因，這些用心，客戶都感受得到且相當認同，因此目前這個案子受到政策面的影響不大。

(中時 )