台積電周五（26日） 在外資買盤歸隊下，一掃殺低至570元波段低點陰霾，帶動股價飆漲逾2%、收在590元。分析師指出，台積電重新站回季線後，勢必挑戰600元關卡，但因6字頭以上套牢很多「山頂冤魂」，建議應該在600元附近賣掉，空手者就在一旁看戲，把台積電視為與指數連動判斷盤勢的依據即可。

英特爾宣布蓋2座晶圓廠、跨足代工領域，外界普遍認為台積電營運不受影響，更無法撼動晶圓代工龍頭地位，但部分外資仍擔憂英特爾搶食台積電市占，美系與亞系兩大外資分別下修台積電目標價至668元、720元。

儘管如此，台積電周五展開大反攻，股價開高走高，最高來到 592 元，終場上漲 2.6%（或15元），收在590元，重返5日線與季線，貢獻大盤漲點約135點。外資在連續9個交易日賣超後，26日終於回頭小買逾6800張，但對比24日狂砍逾6萬張，僅是杯水車薪。

台積電24日摜破季線587元，最低一度來到571元，但短短3天就站回季線逆轉頹勢。摩爾投顧分析師黃冠華指出，台積電可以收復季線重返590元，確實相當不簡單，就技術面來看，後續勢必挑戰600元整數大關，但因上檔套牢的散戶冤魂很多，法人要強拉抬也不容易，建議600元附近應該做賣出的動作。

他表示，台積電跟美國半導體股是連動的，若費半指數持續上漲或是反彈，台積電或有機會再漲，反之費半呈現弱勢的話，台積電就再壓回，並直指600元以上的台積電不值得追價。

至於空手者是否該進場，黃冠華認為，現階段投資台積電獲利有限，一張接近60萬，要賺個10萬元都不容易，建議沒股票的人在一旁看戲，將台積電視為與指數連動判斷盤勢的依據即可，畢竟台積電是外資的玩偶，外資要台積電跌就會跌，要台積電漲就會漲，成也台積電，敗也台積電。

(中時新聞網)