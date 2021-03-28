本月26日共軍再次以大量的軍機對我西南防空識別區進行侵擾行動，這次擾台共機的編組與路線較之以往有較大差異，透露不尋常訊號。陸媒分析稱，這是共機擾台行動首次使「準戰爭模式」對台進行戰術包夾，做為未來行動的戰術演練，隨著美台關係持續升高，此種準戰爭威嚇模式再度上演的機率大幅增加，且規模層次將一再突破歷史紀錄。

在台美公布簽署「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」後，中共解放軍又再次以大規模戰機編隊進入我擾台，除進入西南防空識別區外，還繞過台灣南端進入東南部海域。國防部證實，26日擾台共機總計20架次，包括運-8反潛機、空警-500預警機、轟-6K轟炸機、殲-16戰機、殲-10戰機、運-8技偵機等機種。

《多維新聞》指出，這次動用的機組編隊、飛行範圍與往常所謂例行演訓的戰術飛行不同，路線與範圍擴大至台灣東南海域上空。相關人士分析稱，這是共機首度使用「準戰爭模式」戰術包夾台灣空域，可能在未來實戰中運用。

空警-500空中預警機搭配殲-10戰機，進行行多機種戰術編隊飛行的戰場管理，展示大規模機群的戰術能力。（圖／網路）

報導說，除了路線包夾台灣南部空域之外，敏感人士注意到此一航路機警地回避了台灣防空飛彈的射程之外，大約都在200公里以外的區域。尤其是轟-6K的4架次單獨飛至台灣防空識別區外，採取「擦邊球」模式，貼近台灣防空飛彈防區，實施戰術包圍飛行。而3月26日當天，台灣軍方正在進行「戰備月」任務，防空導彈移防追監的動作不斷，不排除共軍舉動是在演練戰術壓制行動，以戰機在台海中線以東牽制台灣空優戰機，再由轟-6K以長劍-10/20、鷹擊-18等模擬在台灣飛彈防區外進行攻擊，這是此次大量共機威脅台灣的重要意義。

此外，報導指出，這次共軍一次出動10架殲-16重型戰機，搭配一架空警-500空中預警機，進行多機種戰術編隊飛行的戰場管理，也展示解放軍戰機的大規模機群的戰術能力。殲-16是雙發重型戰機，具備對空、對地攻擊能力，未來將可能是對台軍事行動的主力戰機。目前共軍殲-16的總數量已超過200架，以前對台威嚇行動還要搭配俄製Su-30戰機，但這次的行動是首次由殲-16戰機擔綱演出，進口的俄制戰機則退到第2線，顯示共軍對殲16戰機的性能已有相當有自信。

至於殲10戰機則是做為空警-500的護航角色，因此僅2架次，此一中型戰機未來已經非對台軍事行動的主要角色，有殲-16為主力，殲-10僅是後續收拾戰場、牽制台空軍戰機的次要角色。

報導分析稱，3月26日大規模擾台行動，外界許多人解讀是與美國國防部釋出「台灣從來都不是屬於中國的一部分」新聞稿有關，也不排除是中美阿拉斯加會談的邊際效應，甚至美日防長會議、台灣問題列入日本自衛隊的行動要領之一、台美簽署海巡協定等國際性事件，都是解放軍軍機展示戰力、對台灣進行進一步威嚇的理由。總之，隨著美台關係逐步升級，這種準戰爭威嚇模式再度上演的機率相當高，規模也會一再突破歷史紀錄。

(中時新聞網)