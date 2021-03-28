台北市東湖地區今晚8點左右無預警停電，影響明湖里、葫洲里及康寧里等地區。由於事發突然，不少人當時都在家裡看電視、上網，「突然一下子就黑了，來不及反應」。臉書社團「我是東湖人」隨即有網友分享現況，哀號「電腦不能用啊！」
當地里長表示，事前並沒有收到台電的停電通知，不清楚發生什麼事，不過已有消防車至現場待命；據了解，因有人受困電梯，才會有消防人員前往救援。
台電表示，初步回報疑似纜線故障導致停電，影響戶數待查，正全力搶修中。
(中時新聞網)
台北市東湖地區今晚8點左右無預警停電，影響明湖里、葫洲里及康寧里等地區。由於事發突然，不少人當時都在家裡看電視、上網，「突然一下子就黑了，來不及反應」。臉書社團「我是東湖人」隨即有網友分享現況，哀號「電腦不能用啊！」
當地里長表示，事前並沒有收到台電的停電通知，不清楚發生什麼事，不過已有消防車至現場待命；據了解，因有人受困電梯，才會有消防人員前往救援。
台電表示，初步回報疑似纜線故障導致停電，影響戶數待查，正全力搶修中。
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