對於台灣女生來說，男生身高要多高才算及格？一位網友認為，身高不夠的男生似乎很快就被提分手，或從來沒有脫單過，文章引起熱議。網友們也揭露殘酷的身高分水嶺，不過也有人認為沒那麼嚴重，畢竟身邊家庭美滿的矮子也不在少數。

原PO在PTT《WomenTalk》板上發文詢問「男生多矮真的會完全沒有女生市場？」他舉身邊友人為例，身高163、165公分左右的朋友幾乎都經結婚生子了，唯獨160公分以下的朋友不是單身就是被甩，好奇詢問廣大女性，「男生160以下是最後分水嶺嗎？男生多矮，會完全沒有台灣女生市場？」

貼文一出，女性網友認為，「會覺得有影響差不多160，非常有影響，差不多155吧」、「160以下我真的無法，希望至少165」、「170都快不行了」。更有一位網友坦言，「170是分水嶺，從女生那證實過的數字」。

不過也有網友分析，身高雖然會是考量，但一定不是必要條件。「我沒170但也從沒缺女友，現任是高個女孩，跟我一樣高給妳參考」、「187還是沒人要啦」、「沒那回事吧，當兵看過矮的都有女朋友了」、「大家多少都認識矮子已婚的，根本不是特例」、「矮雖然吃虧，但一旦有女友，她絕對高於均值」、「我叔叔158、嬸嬸168，生三個小孩」。

此外，也有網友認為，男生身高不重點，墊完鈔票有多高重要。女生反而認為，交友時比較會看對方的個性和散發出自信心。「臉、個性比身高重要很多」、「1.錢 2.帥3.個性好→符合任2個條件都不用怕沒女生愛」、「存款每一百萬加權一公分」、「有錢身高都不是問題」、「自信加分」、「不要自卑，要打扮、經營自己，女生討厭不自信的男生」。

(中時新聞網)