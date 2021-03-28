109學年度HVL高中排球聯賽今天進入最後重頭戲，女子組中山工商、東山高中再度對決，經過4局鏖戰，中山工商26比24、21比25、25比11、25比22完成2連霸，也是隊史HVL第13度封后。

前兩局中山、東山的比數都很接近，雙方各下1局，中山在第3局開局就以5比0打出氣勢，在大幅領先下取得局數聽牌；第4局中後段中山再度小幅拉開差距，上季MVP許菀芸再度挺身而出，幫助球隊搶下分數，最終順利完成連霸。

賽後中山執行教練陳映淳指出，複賽最後一戰被東山拿到1局，加上決賽前這個月初的莒光盃曾輸過東山，對球隊是個警惕，因此這次過招球員都做得比之前好，心裡更強壯。

成為各隊防守重點的許菀芸，去年是高二，上面有學姐帶著一起拼，本季換她成為高三學姐，肩上的責任更重，她也強調，球隊沒有誰是明星球員，勝利是大家一同努力的成果，「去年冠軍賽我在手上寫了『突破』兩字，今年沒有，但放在我心裡的一句話，就是本季我們的隊呼『I am because we are（成功來自於整體）』。」

稍早季軍戰，上季亞軍鶯歌工商25比15、24比26、25比21、30比28氣走華僑高中，鶯歌工商季軍、華僑高中殿軍。

中山工商許菀芸（前）是球隊重心。（鄭任南攝）

中山工商吳佩茹（右）和東山高中洪詩涵在網前互相攻防。（鄭任南攝）

(中時 )