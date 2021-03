109學年度HVL高中排球聯賽今天進入最後重頭戲,女子組中山工商、東山高中再度對決,經過4局鏖戰,中山工商26比24、21比25、25比11、25比22完成2連霸,也是隊史HVL第13度封后。

前兩局中山、東山的比數都很接近,雙方各下1局,中山在第3局開局就以5比0打出氣勢,在大幅領先下取得局數聽牌;第4局中後段中山再度小幅拉開差距,上季MVP許菀芸再度挺身而出,幫助球隊搶下分數,最終順利完成連霸。

賽後中山執行教練陳映淳指出,複賽最後一戰被東山拿到1局,加上決賽前這個月初的莒光盃曾輸過東山,對球隊是個警惕,因此這次過招球員都做得比之前好,心裡更強壯。

成為各隊防守重點的許菀芸,去年是高二,上面有學姐帶著一起拼,本季換她成為高三學姐,肩上的責任更重,她也強調,球隊沒有誰是明星球員,勝利是大家一同努力的成果,「去年冠軍賽我在手上寫了『突破』兩字,今年沒有,但放在我心裡的一句話,就是本季我們的隊呼『I am because we are(成功來自於整體)』。」

稍早季軍戰,上季亞軍鶯歌工商25比15、24比26、25比21、30比28氣走華僑高中,鶯歌工商季軍、華僑高中殿軍。

中山工商許菀芸(前)是球隊重心。(鄭任南攝)

中山工商吳佩茹(右)和東山高中洪詩涵在網前互相攻防。(鄭任南攝)

(中時 )