公開數據顯示，截至28日，2021年第一季大陸新基金整體募集規模突破人民幣（下同）兆元，創下歷史新高。
中國基金報報導，按照基金成立日期統計，截至28日，2021年以來共成立404檔新基金，合計募資規模為1.055兆元，2020年同期新成立基金規模不到6,000億元，年增幅高達95％。
在基金發行史上，只有2015年、2019年與2020年這3年新發基金規模超過1兆元。而在新基金發行最猛的2020年，也用近6個月時間，新基金發行才超過1兆元，意味著2021年首季是史上新基金發行最為火熱的第一季。
市場人士分析，2021年第一季新基金發行爆發主要是：一、過去幾年公募基金的業績普遍跑贏指數表現，炒股不如買基金已經成為共識。二、居民儲蓄向資本市場大轉移的趨勢持續推進，不少投資者透過布局權益基金入市，使得2021年1月、2月誕生許多爆紅基金，進而推升新發行規模。
(工商 )
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