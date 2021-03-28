40歲林姓電梯維修工人26日晚在高市前鎮區1棟大樓的電梯內維修，不料電梯原停在15樓卻往上暴衝，卡在25、26樓之間動彈不得，另名同事雖試圖協助，但仍無法救出他，林最後受困近3小時，只好打電話求助消防隊；維修人員事後向警方供稱，電梯纜繩疑有油漬，懷疑恐有人為因素，導致電梯故障。

警方為此不敢大意，派員調查並委請「社團法人高雄市機械安全協會」協助蒐證鑑定；若確認遭蓄意上油導致電梯故障，還害維修人員受困，將依公共危險罪嫌追究相關刑責。

高市消防局27日凌晨1時許獲報前鎮區育樂路上1棟大樓有人受困電梯，警消趕往發現，林男因維修電梯時車廂暴衝，導致車廂卡在25、26樓中間，消防隊員評估後，決定上27樓電梯機房架設垂降繩索，再將繩索沿電梯井放入車廂內，讓林男固定在身上，再請林男從電梯頂部爬出車廂。

整個救援行動歷時約25分鐘，林男平安脫困，沒有受傷，但被關在電梯裡近3個小時的他，獲救後依舊難掩心有餘悸的情緒，也向消防隊員頻頻致謝。由於維修人員向警指出，電梯纜繩疑有油漬，懷疑恐有人為因素；警方除派員調查外，也委請「社團法人高雄市機械安全協會」協助蒐證鑑定。

(中時 )